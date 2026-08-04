La Asamblea General Ordinaria del Club Deportivo Juventud Unida resolvió la reelección de su Presidente Cristhian Gómez.

“La continuidad de las autoridades representa un reconocimiento al trabajo realizado y permite dar continuidad a un proyecto institucional que ha transformado al club en múltiples aspectos, tanto deportivos como educativos y sociales”, manifestó la institución a través de un comunicado.

Entre los principales logros de la gestión destacaron: las obras de puesta en valor de las instalaciones deportivas, las mejoras en el complejo educativo, la incorporación de nuevos espacios para el desarrollo de las distintas disciplinas y la adquisición de una nueva propiedad destinada a fortalecer el crecimiento del área educativa, ampliando el patrimonio de la institución.

En el plano deportivo, Juventud Unida volvió a ser protagonista al alcanzar las instancias finales del Torneo Regional Amateur, Campeones provinciales en Tenis, Copa Gualeguaychu de Futsal AF, mientras que la comparsa Papelitos escribió una nueva página en la historia del Carnaval del País al conquistar el histórico pentacampeonato, reafirmando su liderazgo y el trabajo de cientos de personas que hacen grande al club. Por nombrar algunos logros deportivos.

Tras la asamblea, el presidente Cristhian Gómez agradeció el acompañamiento de los socios y destacó el compromiso y la honestidad de quienes forman parte del proyecto institucional.

“Esta reelección representa un enorme voto de confianza de nuestros socios. Nos llena de orgullo, pero sobre todo nos compromete a seguir trabajando con la misma responsabilidad, transparencia y dedicación con la que asumimos desde el primer día.”

El dirigente remarcó que los resultados alcanzados son consecuencia de una planificación sostenida y del esfuerzo colectivo.

“Nada de lo que logró Juventud Unida en estos años fue casualidad. Detrás de cada obra, de cada logro deportivo y de cada avance institucional hay un equipo de trabajo comprometido, dirigentes, empleados, profesores, deportistas, familias y colaboradores que entienden que al club lo hacemos entre todos”

Gómez también puso el foco en el desarrollo patrimonial y en las inversiones realizadas durante la gestión.

“Administrar con responsabilidad nos permitió reinvertir los recursos en obras, mejorar nuestras instalaciones, fortalecer el complejo educativo y adquirir una nueva propiedad que será fundamental para seguir creciendo. Cada decisión tuvo como objetivo dejar un club más sólido para las próximas generaciones.”

Finalmente, el presidente aseguró que la nueva etapa estará marcada por nuevos desafíos.

“Tenemos mucho por hacer. Vamos a continuar con las obras proyectadas, seguir fortaleciendo todas las disciplinas, acompañar el crecimiento de nuestra comparsa, continuar apostando a la educación como uno de los pilares de Juventud Unida y poder por fin darle a nuestros socios un espacio de recreación en nuestra Chacra Decana. Queremos un club cada día más grande, abierto a la comunidad y del que todos los socios se sientan orgullosos de formar parte.”