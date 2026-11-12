Inspirado por un sueño, el hombre oriundo de Urdinarrain construyó una imagen de la Virgen María utilizando tuercas y arandelas. La llevó hasta Luján, donde pudo acercarla al escenario para que fuera bendecida por el Papa. “Todo el tiempo Ella me llevó”, expresó al recordar una experiencia que definió como inolvidable.

Una imagen de la Virgen María construida con tuercas y arandelas fue protagonista de una historia de fe, creatividad y emoción que tuvo como escenario la visita del Papa a Luján. Su creador es Cristian Cabellier, oriundo de Urdinarrain y futuro diácono permanente, quien encontró en un sueño la inspiración para realizar una obra que terminó acompañándolo en uno de los momentos más significativos de su vida.

“El martes la soñé, y fue mi inspiración”, contó Cristian al explicar cómo nació la idea. Según relató, la decisión de realizar la imagen con más de 1.400 tuercas también estuvo atravesada por un mensaje que sintió durante ese sueño: “Ella me pidió que sea fuerte y me pareció que era el material adecuado”.

Aunque tiene habilidades para el dibujo y asegura que suele aprender con solo mirar o con pocas explicaciones, nunca había encarado un trabajo de semejante dimensión. “Si bien tengo varios dones que Dios me ha regalado, como el dibujo, el aprender de solo mirar o con poca explicación, nunca había desarrollado tamaña hazaña de pegar tantas tuercas en tan poco tiempo”, señaló.

El proceso de construcción fue intenso y estuvo marcado por algunos contratiempos. Cristian comenzó el miércoles por la mañana, pero tuvo problemas con el primer material que utilizó y debió descartar lo realizado para empezar nuevamente.

“Empecé el miércoles después de la siesta, trabajé hasta medianoche y retomé el trabajo a las 4 de la mañana hasta las 23, con una siesta en el medio, obviamente”, recordó. Para el sábado, la imagen ya estaba terminada y pintada con una mano de laca transparente.

Pero la historia de la Virgen no terminó con su construcción. Cristian viajó a Luján para participar de las actividades vinculadas a la visita papal. El lunes se presentó como voluntario para colaborar con la atención de los peregrinos y, una vez allí, recibió la posibilidad de participar desde el sector F, ubicado muy cerca del escenario.

Ese lugar le permitió vivir una experiencia que todavía recuerda con emoción. El martes llevó la imagen y pudo sacarle fotografías en el escenario. Al día siguiente volvió a acercarla para que pudiera estar presente durante el encuentro con el sucesor de Pedro.

“Lo poco que puedo decir es que todo el tiempo Ella me llevó”, expresó sobre lo vivido.

Cristian contó que permaneció desde la medianoche del miércoles hasta el comienzo de la actividad sentado en una silla, a la espera del momento. Durante esas horas llovió un poco, aunque lejos de tomarlo como una dificultad, lo vivió "una bendición”.

“Recordé mucho a mi madre, rece mucho por mis hijos, por mi señora, por la gente que me conoce, y especialmente por los que no conocen a Cristo y María”, expresó.

La experiencia en Luján dejó en él una profunda huella. Para Cristian, la visita del Papa representa un acontecimiento capaz de marcar un antes y un después, no solamente en su propia vida, sino también en la comunidad de creyentes.

En ese sentido, manifestó su deseo de que este encuentro sirva para fortalecer la fe y, especialmente, para construir una Iglesia más cercana a las personas.

“Pido a Dios que nos sirva para acercarnos más a Dios, a los hermanos, y hacernos presentes en sus necesidades, en sus debilidades, en sus logros y en sus alegrías, no desde la mirada crítica, sino desde el amor”, concluyó.