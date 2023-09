En diálogo con Ahora o Nunca (Ahora Cero Radio), Crespo dijo que “primero hay que decir que Martín Roberto (Piaggio) fue el candidato más votado, es cierto que por espacios políticos, Juntos quedó arriba, pero tuvieron seis boletas en el cuarto oscuro. Creo que fue algo estratégico eso de parte de la oposición, porque sumaron votos desde distintos sectores y con candidatos diversos. Ahora son solamente tres candidatos, creemos que mucha gente que no fue a votar, en las Generales lo hará y sobre esos espacios estamos trabajando para poder captar el voto. Estoy convencido de que vamos a ganar las elecciones”.

Por otra parte, señaló que “hay una situación a menos compleja porque no tenemos en claro quién será el candidato de Juntos por Entre Ríos. No sabemos si será el intendente de Pueblo Belgrano (por Davico) o si será Carrazza, pero nosotros estamos enfocados a nuestra militancia y a poder llegarle al vecino con una propuesta clara, con una gestión de gobierno que tiene muchas obras para mostrar. Ofrecemos una continuidad en una gestión que ha sido reconocida en todo el país como una gestión que ha hecho mucho por la ciudad, los vecinos reconocen esa gestión, pero muchos nos expresan que en las PASO no nos votaron porque miraron más la elección nacional”.

Crespo hizo mención a los dichos del candidato libertario, Andrés Romero, quien expresó que la Secretaría de Poder Popular es “una secretaría inútil”. Al respecto, señaló que “evidentemente, Romero no conoce la importancia de las direcciones que están bajo la órbita de la Secretaría de Poder Popular, que abarca áreas como Deportes, Cultura, Consorcios, Presupuesto Participativo, Educación Popular. Quizá lo que no le gusta a Romero es el nombre, posiblemente el ‘popular’ del nombre le genere cierto escozor. Pero no puede ignorar el trabajo que realizan todas esas direcciones que están dentro de nuestra área”. Además, indicó que “claramente la mayoría de la gente que votó por La Libertad Avanza en la ciudad votó a Milei, no votó a Romero. Mucha gente no lo conoce a Romero. A mí me gustaría charlar con él en un ámbito de debate de intercambio de ideas”.

Relacionado a las impugnaciones sobre Mauricio Davico, Crespo sostuvo que “yo me guío por lo que me dicen abogados con los que hablo y todos coinciden en expresar que hay dos puntos clave para entender las impugnaciones, por un lado la residencia y por otro el tema de los tres mandatos consecutivos. Entiendo que está más que claro que no puede ser candidato, también hubiera sido más lógico que no se le hubiera permitido competir en las PASO. Pero al menos en lo que me han dicho y he podido conocer sobre el tema, no podría ser candidato. Pero será la Justicia la que definirá sobre el particular”.

Además, Crespo expresó que “sería muy bueno poder escuchar propuestas de los candidatos, no tanto slogan ni frases hechas, sino cuestiones relacionadas a saber qué van a hacer sobre aspectos puntuales. Creo que sería muy bueno que haya debates en distintos ámbitos de la comunidad, en las escuelas, en los clubes, en las instituciones intermedias. Hablar de educación, de salud, de políticas deportivas. Creo que un solo debate y muy encima de la fecha del as elecciones, no alcanza”.