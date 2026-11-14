Racing Club derrotó como visitante a Ciclista de Paraná 64 a 61, sentenció la eliminatoria 2-0 y se clasificó a la Liga Federal de Básquet 2027, después de tres años sin jugar la Liga Provincial de Mayores (Pre-Federal), certamen clasificatorio a la competencia nacional.

El equipo de Cristian Delgui fue de menor a mayor en la temporada y sus números en los últimos diez encuentros entre la segunda rueda de fase regular e inicio de los playoffs así lo reflejan: ocho triunfos y dos derrotas, entre ellas las victorias de octavos de final para, junto a Peñarol de Rosario del Tala, ser los primeros en asegurarse una plaza para la Liga Federal.

Crédito: Prensa Racing

Precisamente, el entrenador académico –hombre del riñón del club, primero como jugador y después como técnico– charló con Ahora ElDía y destacó la importancia de lo logrado. “La verdad que es una alegría inmensa. Era el objetivo que nos propusimos a principios de temporada, ir paso a paso, sabiendo que lo que buscábamos era la clasificación a la Liga Federal. Tuvimos un comienzo de Liga (provincial) que no fue el mejor, pero de a poquito nos fuimos acomodando y encontrando el equipo. Eso nos dio la posibilidad de asegurar la clasificación con ventaja de localía: ganamos en casa, fuimos a Paraná y pudimos barrer la serie”.

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“En lo personal, es un orgullo muy grande. Soy del club, nací acá, y qué más lindo que representar a los colores de los que soy hincha, estar hoy a cargo de la Primera y conseguir algo importante después de tres años sin competir en la Liga Provincial de Mayores. Volver significa mucho para el club, para la gente que se sumó y sobre todo para los chicos de las formativas, que ven a la Primera como un espejo y nos acompañan siempre. Para mí y para el grupo es sumamente gratificante”, calificó.

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Sobre la victoria en Paraná, que les dio el pasaje a la Liga Federal, analizó: “Sabíamos que Ciclista iba a salir a buscar el partido desde el primer momento, jugando duro, agresivo y tratando de imponer su localía. Sin embargo, estuvimos bien parados, defendimos con solidez y, en ataque, movimos bien el balón para tomar lanzamientos cómodos, lo que nos permitió sacar una buena diferencia en la primera mitad. En el segundo tiempo era lógico que ellos reaccionaran porque estaban abajo en la serie. Trataron de achicar el margen y el cansancio empezó a pesar en las piernas de nuestros chicos. Fue un partido durísimo hasta el último minuto, muy parejo en el cierre, pero pudimos abrocharlo de la mejor manera para lograr la clasificación que fuimos a buscar allá”.

Asimismo, Delgui destacó el camino que los llevó a abrochar el objetivo primario: “De a poco fuimos encontrando la identidad. Tuvimos un arranque irregular, pero con trabajo diario y un gran grupo humano —con jugadores de experiencia que saben jugar al básquet— todo se hizo más fácil. A medida que avanzó la competencia afianzamos el funcionamiento, tuvimos un cierre excelente de fase regular y mantuvimos la misma línea en los playoffs”.

“Siempre les pedí a los chicos un equipo duro en defensa, agresivo en el uno contra uno, y con buenas ayudas colectivas. Adelante sabíamos que contábamos con gol; la clave pasaba por un sistema largo, mover la pelota buscando la mejor opción y ser generosos con el compañero. Hoy estamos en un nivel muy bueno, sobre todo desde lo grupal, y vamos a encarar lo que viene con la misma seriedad”, resaltó.

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Por último, Cristian Delgui fue cauto sobre la posibilidad de jugar la Liga Federal –muchos equipos desisten de participar por los altos costos que exige ser parte de la competencia– y se focalizó en el presente: “Por lo pronto, la cabeza está puesta en terminar de la mejor manera la Liga Provincial y ver hasta dónde podemos llegar. Obviamente, para el club sería excelente poder jugar el Federal; hay que evaluar muchos aspectos, como la parte económica y la conformación del plantel, pero la ilusión y las ganas siempre estuvieron. En lo personal, sería hermoso dirigir un equipo en la tercera categoría nacional y dejar a Racing lo más alto posible. Pero paso a paso: cerraremos este Pre-Federal, vendrá un descanso para barajar y dar de nuevo, y ojalá se pueda dar el salto a la Liga Federal, que al club y al básquet de la ciudad le vendría muy bien”, sentenció.

En los cuartos de final, Racing enfrentará al vencedor de la serie entre Sionista de Paraná y Capuchinos de Concordia, que igualan 1 a 1 y este domingo definirán el tercer y definitivo punto.