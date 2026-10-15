Cristian Pérez no solo será una de las principales referencias de Central Entrerriano dentro de la cancha, por su capacidad para conducir y generar juego, sino también fuera de ella. Tras la salida de Mario Ghersetti, Martín Pascal lo eligió capitán del equipo para esta edición de la Liga Argentina de Básquet 2026/27.

En diálogo con Ahora El Día, el correntino repasó lo que significa asumir esta nueva responsabilidad. Llegó al club a mediados de 2023, para disputar el Pre-Federal de ese año, cuando Mariano Panizza todavía estaba al frente del conjunto rojinegro.

“Lo tomo con mucho orgullo y responsabilidad. Ser capitán de Central es algo muy lindo, pero también implica un compromiso grande. Intento aportar desde el trabajo, el esfuerzo y el compromiso diario, acompañar a mis compañeros y estar siempre a disposición del equipo para buscar lo mejor para todos”, expresó.

Central Entrerriano debutará este viernes como visitante frente a Gimnasia y Esgrima La Plata, luego de una pretemporada con balance positivo: cuatro triunfos y una derrota en los partidos amistosos.

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Con más de la mitad del plantel renovado respecto de la temporada pasada, Pérez valoró el trabajo realizado durante la preparación y el proceso de adaptación a la idea del entrenador.

“Creo que los amistosos fueron importantes para empezar a conocernos, porque tenemos un plantel con varios cambios y eso lleva tiempo. De a poco fuimos incorporando la idea de juego que quiere el entrenador y encontramos muchos aspectos positivos, aunque sabemos que todavía tenemos mucho por mejorar, algo que estoy convencido de que vamos a lograr con el correr del torneo. Lo importante es que estamos trabajando bien, con buena predisposición y con ganas de seguir creciendo como equipo”, analizó.

El base de 25 años también anticipó qué idea de juego buscará construir el conjunto rojinegro a lo largo de la competencia: “Queremos que se vea un equipo intenso y solidario, que juegue como equipo y que compita en todas las canchas. Sabemos que tenemos que construir nuestra identidad partido a partido, pero el objetivo es ser competitivos, pelear lo más arriba posible y representar al club de la mejor manera. Creo que tenemos material para hacer una buena temporada y dependerá de nosotros trabajar día a día para demostrarlo en la cancha”.

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Por último, Pérez se refirió al debut ante Gimnasia y Esgrima La Plata y a los desafíos de la primera gira bonaerense. Después del estreno en La Plata, Central viajará a Mar del Plata para enfrentar a Quilmes el domingo y a Unión el martes, en una exigente seguidilla de tres presentaciones para comenzar la temporada.

“Nos vamos a encontrar con un rival duro, como seguramente van a ser todos en esta competencia. Sabemos que el debut siempre tiene sus particularidades, pero tenemos que enfocarnos en nosotros, hacer nuestro juego y estar concentrados durante los 40 minutos. El objetivo de la gira es arrancar de la mejor manera, intentar traernos al menos una victoria y venirnos con las mejores sensaciones como equipo. Sabemos que cada partido va a ser importante y queremos empezar a demostrar para qué está Central esta temporada”, concluyó.