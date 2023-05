En una nueva clase magistral, Cristina Kirchner brindó un discurso de alto contenido político, electoral y económico. Como se preveía, apuntó con dureza contra el Fondo Monetario Internacional, al punto que pidió revisar el acuerdo y lo responsabilizó por la tensión cambiaria de los últimos días, pero también, de manera sorpresiva, criticó en varios tramos a Javier Milei, el economista precandidato a presidente por La Libertad Avanza.

“Cuando uno ve lo que sucedió en la última semana, comienza a advertir que el problema está en otra parte. Porque el dólar se movía y los precios se movían. Hay que hablar de cómo se fijan los precios y si los mercados son tan competitivos a la hora de fijar precios. Esta semana tuvimos y todavía tenemos hoy lo que se han denominado corridas bancarias”, señaló durante su discurso la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien encabezó un acto en el La Plata en donde estuvieron todos los referentes de los diferentes partidos que forman parte del Frente de Todos.

Y luego vinculó directamente esta situación al organismo multilateral de crédito al decir que esta semana se tomó la decisión de intervenir en el marcado de cambio con el Banco Central en el marco de la volatilidad de la moneda. “El FMI lo prohibía”, enfatizó.

Al respecto, cerró con una crítica, aunque sin nombrarlo, hacia Alberto Fernández: “Este es el problema de querer gobernar y conformar a todos: finalmente terminás enojando a todos”.

Si bien al principio de su discurso mencionó la dolarización y se entendió que por elevación tomó distancia de lo planteado por Milei, en el tramo final de su alocución fue cuando de manera explícita le apuntó al diputado liberal: “Acá no es casualidad que la única dirigente condenada, perseguida y a la que intentaron asesinar es una sola. No quiero ser autoreferencial pero esos mamarrachos que andan diciendo que la casta tiene miedo. ¿De qué? Si nunca te pasó nada hermano, si nunca te pasó nada, ¿qué me venís a joder que te tenemos miedo? ¿De dónde? Caraduras, caraduras. Es increíble”.

Operativo clamor

Sin embargo, todo el mundo estuvo a la expectativa en si anunciaba o no una posible candidatura suya a la presidencia durante las próximas elecciones, algo que finalmente no pasó.

Y las dudas quedaron despejadas de entrada: cuando tomó la palabra, la militancia comenzó el canto de “Cristina Presidenta”, pero la titular de la Cámara de Senadores frenó todo y usó una de sus metáforas para dar indicios de que ese canto no se iba a cumplir. “No se hagan los rulos, se los dije muchas veces”, afirmó en referencia a su postura de no presentarse en las próximas elecciones. “Yo ya di todo lo que tenía que dar”, sostuvo en otra parte de su discurso.

Cristina Kirchner contó cómo había enfrentado una de las subas del dólar durante su administración: "Sentada sobre las reservas, con la regulación, pudimos sofocar la corrida cambiaria". Esto despertó de nuevo un grito del público, pero la Vicepresidenta volvió a calmar el clamor: "Es necesario que nada vuelva a depender de una sola persona, es necesario volver a construir programas de gobierno".

Recorrido histórico

La vicepresidenta hizo un recorrido del proceso histórico vivido a fines de la década de los ochenta y a lo largo de los noventa, cuando se aplicaron políticas económicas que igualaron el dólar con el peso argentino. Comparó aquel momento con una de las propuestas más resonantes del referente libertario. “¿Es posible que lo estemos discutiendo de nuevo? ¿Qué nos pasa?”, se quejó CFK.

En su explicación, la vicepresidenta habló del fracaso de ese proceso “que empezó como terminó”, y recordó que tanto al inicio como al fin de la convertibilidad se afectaron los depósitos de los ciudadanos en los bancos. Mencionó al plan Bonex anunciado por el funcionario menemista Erman González “que en lugar de darte plata te daban un bonito” y lo comparó con el corralito del 2001. “La bomba explotó, terminó con violencia y muertos en las calles”, rememoró.

En ese marco, CFK destacó la importancia del lanzamiento de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner, para discutir estos temas “y superar los 20 minutos de Tik Tok”, en relación al límite de tiempo que impone la red social, popular entre las generaciones jóvenes. En ese contexto les pidió a sus militantes promover el debate, a partir de estos conceptos y la experiencia histórica, “En las panaderías, en las calles”.

“En esta Argentina circular es como que el pasado aparece en el presente. Hoy estamos con una situación en la que figuras e ideas y hechos del pasado aparecen para condicionarnos y para condicionar el futuro. El pasado se torna presente y tal vez frustre el futuro, por eso voy a tratar de analizar y pensar sin adjetivaciones, porque el problema que tenemos hoy no solo en la política es el exceso de calificación y adjetivación. Así se toma posición y es imposible analizar”, comentó en su discurso CFK.