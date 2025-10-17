La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner lanzó un audio en el marco del Día de la Lealtad, con un duro mensaje contra el acercamiento del Gobierno a Estados Unidos por financiamiento, resaltó que “es el mismo guion de la dependencia, del endeudamiento”.

“Veo en libertad a los verdaderos delincuentes de este país”, apuntó la exmandataria. Al realizar un historicismo sobre el 17 de octubre y el nacimiento del movimiento peronista, resaltó: "Ese día (el 17 de octubre de 1945) nació algo más que un movimiento político, nació la conciencia de un pueblo que entendió que la justicia social no se mendiga sino que se conquista. Y miren qué cosa curiosa: ochenta años después, otra vez nos ponen en la misma disyuntiva: en aquel entonces era 'Braden o Perón' y hoy pareciera ser '(Scott) Bessent o Perón'...".

“Estar 80 años después en la misma situación revela que el verdadero problema que tenemos como país no es la injerencia extranjera, sino la incapacidad genética de la derecha y el poder económico en el país para proponer un proyecto que incluya a todos los argentinos”, enfatizó.

Por su parte, cuestionó la política adoptada por Milei y afirmó que “la economía está manejada a control remoto desde Estados Unidos”.

Al calificar a Milei de “empleador del mes” del mandatario estadounidense, Donald Trump, la exmandataria planteó además en un mensaje emitido por el Día de la Lealtad que “algunos pretender volver a los tiempos en los que la soberanía argentina se decidía en una embajada”.

Fuente: Crónica