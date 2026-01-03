La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue dada de alta del sanatorio Otamendi, donde permaneció internada por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada e íleo postoperatorio.

Según el comunicado de la institución, la exmandataria “pasó a tratamiento antibiótico vía oral” y “será seguida en domicilio por su equipo médico personal”.

El último parte médico de la salud de Cristina se había conocido el pasado 30 de diciembre. En ese momento, la líder justicialista presentaba una “lenta recuperación del íleo posoperatorio”, se mantenía “con drenaje peritoneal y tratamiento antibiótico endovenoso” y había comenzado con “ingesta de (alimentos) semisólidos con buena tolerancia”.

La expresidenta fue internada en la noche del pasado 20 de diciembre por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada y posteriormente sometida a una intervención quirúrgica.

Horas antes, un grupo médico había ingresado a su domicilio en el departamento de la calle San José 1111 por un cuadro de dolor abdominal.

El traslado se concretó con el correspondiente permiso judicial, ya que la exmandataria cumple desde mayo una condena impuesta por la Justicia.

La salud de Cristina Kirchner

La presidenta del PJ ya atravesó otras dos operaciones en el pasado por complicaciones en su estado de salud. La primera ocurrió en enero de 2012, cuando debieron extraerle la glándula tiroidea en el Hospital Austral de la localidad bonaerense de Pilar. Los estudios posteriores a la intervención indicaron que los nódulos eran de tipo benigno.

Un año y medio después, en octubre del 2013, la entonces presidenta de la Nación fue sometida a una cirugía en el Hospital Favaloro debido a un hematoma subdural, lesión descubierta luego de que sufriera un golpe en la cabeza, producto de una caída.

Según consta en el informe socioambiental presentado ante la Justicia por la prisión domiciliaria, Cristina Kirchner mantiene un tratamiento crónico por patologías previas: toma Levotiroxina debido a la tiroidectomía total y una medicación específica para problemas de audición.