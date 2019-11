Cristina Kirchner será indagada el 2 de diciembre en el juicio oral por la obra pública

El esquema se puede modificar si las indagatorias de Santibáñez y Báez se extienden. Sin embargo, Santibáñez ya adelantó que no va a declarar y Báez no informó su postura, pero en otros casos no ha declarado al inicio del juicio.

La defensa de la ex mandataria, a cargo del abogado Carlos Beraldi, le adelantó informalmente al Tribunal Oral que Cristina Kirchner tiene previsto declarar ante los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.

Cristina Kirchner regresó este sábado de Cuba donde estuvo desde principio de mes con autorización judicial para visitar a su hija Florencia que está bajo tratamiento médico en ese país desde principio de año.

En el caso se juzgan las presuntas irregularidades en la concesiٖón de las 51 obras públicas que durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner recibieron las empresas de Báez para la provincia de Santa Cruz. El caso tiene 13 acusados y el juicio oral se inició en mayo pasado. Es el primer juicio que enfrenta la ex mandataria. También está elevada a juicio oral por los casos de la firma del memorándum de entendimiento con Irán, dólar futuro, Hotesur-Los Sauces y los cuadernos de la corrupción.