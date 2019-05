Cristina Kirchner, con tono de lanzamiento, lanzó su libro

La ex presidente estuvo acompañada de los principales dirigentes del kirchnerismo, "Va a ser necesario un contrato social de todos los argentinos", afirmó en su discurso, que tuvo mucha épica de campaña. La ex presidenta de la Nación Cristina Kirchner presentó su libro Sinceramente en la 45º Feria del Libro que se organiza en La Rural. Luego de realizar un breve repaso sobre la experiencia de escribirlo y agradecer a quienes la acompañaron, comenzó a hablar de la coyuntura y a analizar la realidad de la Argentina. La ex mandataria hizo una referencia, aunque sin nombrarlo, al consenso al que llamó el gobierno nacional: "Por supuesto que nadie en épocas de discursos de unidad, de grandes acuerdos entre sectores políticos, dirigenciales, sociales, sindicales, la iglesia, nadie puede estar en desacuerdo con esto. Va a ser necesario algo más, un contrato social de todos los argentinos y las argentinas, con metas verificables, cuantificables.""Si tuviera que ponerle un título sería un contrato social de ciudadanía responsable que involucra a todos, desde el empresario ciudadano y con su responsabilidad, por un dirigente sindical, un intelectual, un ciudadano que trabaja de operario para aquellos también que hoy son cooperativistas, o tienen un pan de trabajo. No hay mayor compromiso, primero desde el estado, de generar las condiciones, y segundo de los empresarios para generar ese empleo, no hay posibilidades en este mundo tan difícil de generar crecimiento económico sin mercado interno fuerte", completó. Siempre en la misma línea, Cristina Kirchner hizo una asociación entre crisis pasadas de la Argentina y lo que está ocurriendo en la actualidad y la importancia de conocer lo sucedido: "Tengo registro de muchas crisis, la primera en el 75, cuando uno la vivía no como protagonista, el famoso Rodrigazo, la noche de la dictadura, la híper en la democracia, el 2001, antes el Bonex. Entonces mi idea fue que tenía que contar lo que había vivido, las cosas que pasaban, porque hay como una cosa en la que nos quieren presentar la historia como hechos inconexos y como si las cosas sucedieran casi como una tormenta".