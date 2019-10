Cristina le pidió a Macri que "cuide el patrimonio de la Nación hasta el 10 de diciembre"

La ex mandataria nacional tomó la palabra luego del gobernador electo en la provincia de Buenos Aires, e hizo alusión al aniversario de la muerte de Néstor Kirchner, quien falleció el 27 de octubre de 2010, justo hace 9 años. "Déjenme darle las gracias en nombre mío, de Máximo y de Florencia también. Esta fecha siempre me encuentra bajoneada, pero hoy me encuentra con mucha alegría", manifestó. "Estoy muy contenta que quien fuera primero mi viceministro y después mi ministro de Economía hoy sea el gobernador de Buenos Aires, es para mí un inmenso orgullo. Lo siento como un reconocimiento político. Hoy Alberto es presidente de todos los argentinos", sumó.

Embed

Más adelante, en un mensaje para Macri, Cristina le pidió al actual presidente que tome medidas para aliviar la situación de los argentinos hasta que finalice su mandato. "Me voy a tomar un atrevimiento ante quien todavía es Presidente hasta el 10 de diciembre", comenzó. "Le voy a pedir en mi carácter de expresidenta que por favor, hasta el 10 de diciembre como yo lo hice hasta el 9 de diciembre que me tocó, le voy a pedir que tome todas las medidas que tenga que tomar para calmar la situación que están viviendo las finanzas de nuestros país. Los presidentes son desde el primer hasta el último día de su mandato", dijo.

Por último, en relación a la unidad del peronismo que logró el Frente de Todos y que lo llevó a la victoria, sostuvo: "Les voy a pedir que por favor nunca más rompan la unidad que se requiere contra estos gobiernos neoliberales", concluyó la ahora vicepresidenta electa.