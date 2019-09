Cristina: "Lo que pasa en la economía es por las políticas del gobierno"

En referencia al resultado de las PASO, Cristinadijo: "Ese domingo fue muy especial, todavía me duran las sensaciones ambivalentes. Sabíamos que íbamos a ganar pero no con esa diferencia de votos. No creo mucho en las encuestas, pero en los últimos días nos habían dado números importantes, pero yo no les quería creer".

Respecto de sus sensaciones tras el resultado, dijo que "por un lado sentí alegría de poder concretar la esperanza de tanta gente de poder cambiar esto tan feo que estamos viviendo. Pero al mismo tiempo, y eso es muy particular, siento como que con todo esto que estamos viviendo, esta realidad tan terrible, me pregunto por qué perdimos estos cuatro años".

Cristina en La Plata

En su primera aparición tras las PASO, Cristina Kirchner criticó que el Gobierno "diga que lo que pasa es por los populistas que vienen". "El resultado de las PASO y lo que está pasando en la economía son el resultado de la política que llevó a cabo este gobierno", destacó.

En esa línea, cuestionó la conferencia de prensa de Mauricio Macri del 12 de agosto y lo describió al mandatario como un "mal ser humano" por permitir que se produzca la devaluación brusca del peso y culpar a los votantes.

"Unas elecciones se pierden y se ganan. Kirchner perdió las elecciones de 2009 y al otro día siguió trabajando sin echarle la culpa a nadie, y menos agarrársela con la gente y provocar medidas que le hacen daño a la gente".

"Y no se nos ocurrió decir -continuó-'lo votaste a fulanito, ahora vas a ver. Te voy a subir el dólar, te voy a subir tal otra'. No, eso no se hace. Esas cosas no se le hacen a la sociedad, no se le hacen a la gente, no es de buen ser humano. Va más allá de ser mal presidente o dirigente, es de mal ser humano hacer esas cosas, no se hacen esas cosas. Hay que tener responsabilidad en la vida, cuando la gente te confiere el honor de que las represente hay que tener mucha responsabilidad", agregó la ex mandataria.

Su rol político en el futuro

En La Plata, Cristina Kirchner contó parte de su reflexión antes de tomar la decisión de pedirle a Alberto Fernández que fuera el candidato a presidente, con ella como compañera de fórmula, e insinuó que tendrá un rol secundario en el futuro.

"Me postulé a vicepresidenta para ayudar a conformar esta nueva mayoría popular. Pero yo ya estoy, ahora es lo que viene, es tiempo de las nuevas generaciones", aseguró la senadora nacional.

Ante la posibilidad de un próximo gobierno del Frente de Todos, Cristina Kirchner reconoció que habrá un "montón de dificultades con todo lo que está pasando" y que "va a ser inevitable que todos los actores económicos se sienten a discutir en serio".

En esa clave, la ex presidente hizo una mirada retrospectiva sobre la gestión económica y definió a Cambiemos como "un gobierno de empresarios conducido por un empresario". E interpeló al sector privado y a "todos los sectores a que hagan una reflexión" sobre lo ocurrido.

"No me gusta hacer leña del árbol caído", comenzó la candidata a vicepresidente sobre el tema, pero "Macri hizo lo que cada sector económico le pedía". "No critico que los sectores económicos demanden cosas. El problema es que cuando sos presidente no podés acceder a todo sino articularlo con los intereses con las mayorías", opinó.

"Esta es una oportunidad para armar un modelo que tiene que ser de perfil industrial generador de trabajo, y de ciencia y tecnología, para que la industria no quede obsoleta. Tiene que ser virtuoso. Estamos ante una oportunidad histórica de poder hacerlo", convocó.

El cierre de Axel Kicillof

Finalizada la presentación del libro, el candidato a gobernador bonaerense Axel Kicillof ocupó un rol central en el escenario dispuesto por la UNLP y habló ante la multitud que aguardaba la aparición de los candidatos del Frente de Todos. "Lo primero que me sale decir es qué lindo, qué hermoso es escucharla a Cristina", arrancó Kicillof en su breve discurso, acompañado de la ex presidente, Florencia Saintout y la candidata a vicegobernadora Verónica Magario, entre otros referentes.

Tras superar el 52% de los votos afirmativos en las PASO, el candidato a gobernador dio un explícito apoyo a Saintout y pidió a la militancia a trabajar para ganar la intendencia de La Plata. En la actualidad gobierna Julio Garro, que pertenece a Juntos por el Cambio.

"Quiero decir que acá, en La Plata, todavía no se ganó ninguna elección. Hay que seguir trabajando, hay que seguir militando con la misma humildad, porque en las elecciones del 27 de octubre hay que sumar a mas argentinos y argentinas al Frente de Todos", arengó el candidato a gobernador bonaerense.

"Los quiero convocar también, hasta el 10 de diciembre, a que tengamos en cuenta que hay argentinos y argentinas que la están pasando mal, que están con problemas de trabajo y alimentación", afirmó Kicillof, que pidió "solidaridad y ayudar a los demás" durante el proceso.

Y cerró, nuevamente, en clave proselitista: "Hay que seguir trabajando para que La Plata esté en consonancia con lo que pasa en la Provincia y a nivel nacional. ¡A sumar, a sumar y a sumar!".

El retorno a la campaña

La ex Presidente regresó al país en la madrugada del viernes, después de haber acompañado ocho días a su hija Florencia Kirchner, quien se encuentra en La Habana,Cuba recibiendo tratamiento médico por una obstrucción linfática.

Respecto de su hija, contó sobre el final del acto en La Plata que el estado de salud de la cineasta es una situación que la conmueve: "Lo de Florencia fue una cosa muy dura. Es una cosa muy dura para mí. No está tampoco él, que era su padre, y yo me siento responsable".

Poco después del mediodía, los espectadores empezaron a acercarse a la Facultad de Periodismo, cuyos alrededores estaban repletos de puestos de venta de merchandising, ropa y comida.

Entre otras cosas, los asistentes pueden comprarse remeras con frases como "María Eugenia Virtual", "Yo caí en la escuela pública", "Ella le gana" y "La patria es el otro". También hay muñecos de Néstor y Cristina Kirchner, de madres y abuelas de Plaza de Mayo, postales, banderas y otro tipo de productos.

La última aparición de CFK fue minutos antes de que se conocieran los resultados oficiales de las PASO, el domingo 11 de agosto, donde en un video grabado en Río Gallegos expresó: "Nos pone optimistas y alegres que muchas argentinas y argentinos decidan que las cosas deben cambiar en la Argentina, porque así como estamos viviendo no estamos viviendo bien, no estamos tranquilos".

El 22 de agosto Cristina compartió en su cuenta de Twitter la noticia de la muerte de Vicente Ferrer (68), hombre que murió tras ser increpado por empleados de seguridad de un supermercado, cuando lo encontraron intentando robar dos chocolates y un queso. Esta fue la primera y última interacción de la ex Presidente luego de las Primarias en esta red social.

Miles de personas siguieron el acto fuera del edificio a través de pantallas (Foto: Thomas Khazki)

Sinceramente se transformó rápidamente en un bestseller. En su primera semana a la venta, se agotaron los 60 mil ejemplares de la primera edición. En esta publicación Cristina presenta un recorrido íntimo por circunstancias y momentos de su vida, de la Argentina y de los años de su gobierno. Está previsto que el viernes 20 de septiembre CFK presente su libro en Salta, territorio del candidato a vicepresidente por Consenso Federal, Juan Manuel Urtubey. (fuente: Infobae)