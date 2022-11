La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner participó como invitada de un plenario de delegados de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en la localidad bonaerense de Pilar, donde reapareció ante una multitud por primera vez desde el intento de asesinato del pasado 1 de septiembre en el barrio porteño de Recoleta.

La exmandataria habló sobre el intento de magnicidio, el derrumbe de los salarios, los 12 años del kirchnerismo en el Gobierno y dejó a entrever que ya piensa en el armado político para las próximas elecciones presidenciales.

El intento de asesinato

"Quería estar acá porque después de algunas cosas, no hay mejor lugar que estar junto a los trabajadores y trabajadoras", empezó diciendo la líder peronista. "Se cumplen exactamente dos meses y tres días, de eso que todos y todas vieron por la televisión. Yo también lo vi por la televisión, no me di cuenta del arma que empuñaron y pretendía volarme la cabeza", agregó. "Yo por suerte no lo vi", añadió.

"Lo que no podría sacarme de la cabeza, ni aún hoy, es qué hubiera pasado si hubiera gatillado. Esa imagen para mis hijos y mis nietos", dijo Cristina Kirchner. "Algunas cosas positivas, de un hecho tan horrible y espantoso, podemos obtener", reflexionó la política.

"Esos presuntos indignados que agredían, no eran indignados, era gente pagada por empresarios que se identificaban con el anterior Gobierno, con el macrismo, que endeudó a la República Argentina", remarcó. "No estaban enojados con la política, recibían millones de pesos. Cortenlá con lo de los indignados rentados, esa mentira que no va más".

Sobre la labor del Poder Judicial, dijo: "Una Justicia que, ya estoy resignada, no va a investigar nada. Me quieren de acusada, le sirvo de acusada al partido judicial, y no de víctima. Son conclusiones que uno va sacando de estos dos meses de reflexión".

Nuevo "proyecto de país"

"Saben que yo voy a hacer lo que tenga que hacer para lograr que nuestro pueblo, nuestra sociedad, pueda organizarse en un proyecto de país que vuelva a recuperar la ilusión, la fuerza y la alegría de nuestra gente. Éramos un pueblo alegre, los recuerdo aquel 9 de diciembre del 2015 y éramos alegres", expresó.

Y finalizó: "Volvamos a recuperar esa alegría que tuvimos alguna vez. La alegría de que el sueldo alcanzaba, la alegría de ir al trabajo, de saber que había futuro. Esa alegría nos la merecemos los argentinos y las argentinas. Muchísimas gracias, los quiero mucho a todos y a todas".