Cristina votó en Río Gallegos: "es un día feliz para la democracia"

La senadora arribó a la escuela N°19 de Río Gallegos, en la mesa 611. Allí fue recibida por militantes que aguardaban fuera de la institución educativa. Una vez dentro, muchos fueron los que se le acercaron para pedirle una foto.

"Gracias a todos por estar aquí en un día como todos sabemos, tan importante para la democracia. Ya lo he dicho en otras oportunidades, sobre todo para los que alguna vez no tuvimos esta maravilla de poder votar y poder elegir. Gracias a todos y todas por haber hecho el esfuerzo de venir a Santa Cruz para cubrir este evento", aseguró a los periodistas que la esperaban en el gimnasio de la escuela donde sufragó.

En un momento dado, la miembro del Frente de Todos tomó uno de los micrófonos de los cronistas y bromeó al lanzar la frase: "Cambiamos los roles". Luego, un periodista le acercó un celular para poder grabar sus declaraciones, y luego de un intercambio de palabras acerca de cómo se debía poner el teléfono, la ex mandataria se lo devolvió y entre risas le manifestó: "Viste, lo mío no es el periodismo'.

La ex presidenta llegó en la madrugada de este sábado cerca de las 2:10 de la madrugada en vuelo de línea al Aeropuerto Internacional de Río Gallegos "Piloto Civil Norberto Fernández", desde donde se trasladó hasta su vivienda particular ubicada en la zona de la costanera de la capital santacruceña. Se confirmó en este domingo que a las 18, la ex jefa de Estado retornará a Buenos Aires en un avión privado.