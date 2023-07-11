Cristina Kirchner y Mauricio Macri se cruzaron por la inauguración del primer tramo del gasoducto Néstor Kirchner. El ex presidente cuestionó la política energética y el costo total del gasoducto. La vicepresidenta le respondió con dureza: lo tildó de mentiroso. “Ahora se entiende por qué la mamá lo castigaba por mentir”, disparó.

El periodista de la Comunidad AHORA, Reynaldo Sietecase, analizó el duro cruce entre Macri y Cristina. "A Macri le molestó que Cristina lo cuestionara. En enfrentamientos políticos, casi nadie dice toda la verdad, dice lo que le conviene. En cuanto a producción de infraestructira enérgetica, lo de Macri fue muy pobre", opinó Sietecase.

"Cristina está bien que reivindique que hizo mucha obra vinculada al transporte de gas, que incentivaron Vaca Muerta y que recuperaron YPF. Pero lo que no dice es que la privatización de YPF tuvo como aliados a muchos sectores del peronismo, incluso a su sector", analizó.