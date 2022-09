Todo ocurrió anoche en el programa que el periodista conduce por la pantalla de LN+: "El Noticiero de LN+". Allí estuvo como invitado el pequeño Ian Galo Lescano, un pequeño de tan solo 9 años que se hizo popularmente conocido gracias a sus perfiles en las redes sociales. En esas plataformas, el nene relata su vida cotidiana y cuenta cómo es vivir con trastorno del espectro autista. Además, busca concientizar sobre la "neurodiversidad".

Acompañado por su madre, Ian mantuvo una distendida entrevista con Feinmann donde trataron todos estos temas y más. Y durante aquella conversación, explicó en más de una ocasión que "las personas autistas a veces somos muy literales, por ejemplo, no entendemos los chistes". El conductor de LN+ tomó nota de esta frase y al finalizar la entrevista, decidió ponerlo a prueba: le hizo un polémico chiste a Ian.

"Feinmann":

Por lo que hizo durante una entrevista en LN+pic.twitter.com/Lny5C0SZn0 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 7, 2022

Feinmann miró fijamente al nene que estaba al lado de su mamá y le dijo en tono sarcástico: “Me van a matar, me van a echar del canal. Vas a lograr que me echen del canal. Mirá, Ian, hay un señor ahí que dice que me van a cortar la cabeza”. No conforme con esto, el conductor le hizo la seña de corte en su cuello en alusión a que se habían excedido en los tiempos de la entrevista y del programa.

La reacción de Ian no se hizo esperar y, en medio de un estado de pánico, comenzó a pedir a los gritos que “por favor" no lo hagan nada al periodista. Ante los crecientes nervios del niño, que se puso de pie y comenzó a gritar, su madre lo contuvo con un abrazo y le dijo que se trataba de un chiste. “¡Ay, es que soy muy literal! ¡Perdón!”, insistió el niño, ya sonriente.

La secuencia generó todo tipo de críticas hacia Feinmann. De hecho, muchos se mostraron sorprendidos que un hombre de 63 intentara que un nene de tan solo 9 pase por un mal momento. Si bien intentó ser un chiste, para la gran mayoría de los internautas fue totalmente desacertado y fuera de lugar. Esto obligó al propio conductor a salir a responder a las críticas y compartió un audio que Ian le envió para demostrar que todo había quedado "bien" entre ellos.

Incluso, Feinmann le contestó a un seguidor que lo tildó de "facho" y lo había cuestionado por su chiste, y aclaró: "No lo sintió así Ian”. "Hola Feinmann, ¿cómo estás? Muchas gracias a vos, la verdad te quiero mucho. Muchas gracias por hablar de autismo, te mando besos y te quiero”, le dijo el niño de 9 años, quien incluyó hasta el ruido de un beso en el mensaje, durante el un audio de 16 segundos que el propio niño le mandó después de la insólita situación.