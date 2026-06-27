Croacia hizo los deberes y aseguró su lugar en los 16avos de final del Mundial 2026. Los Vatreni vencieron 2-1 a Ghana en el estadio Lincoln Financial Field (Philadelphia) porla última fecha del Grupo L y finalizaron segundos en la zona con seis unidades, por detrás de Inglaterra, que sumó siete tras su victoria ante Panamá.

Los goles fueron de Petar Sucic a los 31 del primer tiempo y Nikola Vlašić a los 38 del complemento, mientras que el empate parcial había llegado a los 28 de la segunda parte por parte de Derrick Luckassen.

El seleccionado europeo necesitaba ganar para no depender de otros resultados y cumplió con el objetivo en un partido clave para sus aspiraciones. Con este triunfo, Croacia selló su clasificación a la siguiente instancia y evitó cualquier riesgo de eliminación en la fase de grupos.

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Las Estrellas Negras, en tanto, también lograron avanzar a la fase eliminatoria al ubicarse entre los mejores terceros, con un total de cuatro puntos. El equipo africano ya llegaba con chances concretas de clasificación y terminó consiguiendo el objetivo pese a la derrota en este último encuentro.

El Grupo L cerró así con Inglaterra como líder, Croacia como escolta y Ghana avanzando como uno de los mejores terceros, mientras que Panamá quedó eliminado. De esta manera, los cruces de eliminación directa comenzarán a definir el camino de los tres clasificados en el torneo.