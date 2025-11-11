La Liga Profesional de Fútbol reveló el cronograma para la fecha 16 del Torneo Clausura, en el que se definirán los clasificados a los playoffs y los dos descensos.

La actividad comenzará el viernes, cuando Lanús se enfrente con Atlético Tucumán a partir de las 20. El “Granate” ya tiene la clasificación a los playoffs asegurada, mientras que el “Decano” debe ganar y esperar que se den una serie de resultados a su favor.

El sábado, por su parte, comenzará con posiblemente los platos fuertes del fin de semana, ya que Aldosivi recibirá a San Martín de San Juan y Godoy Cruz hará lo propio frente a Deportivo Riestra, en los encuentros que definirán cuáles serán los dos equipos que pierdan la categoría.

Más tarde, a las 19:15, San Lorenzo, con chances de entrar a la Copa Libertadores 2026, jugará frente a su gente contra Sarmiento de Junín y a las 21:30 Independiente se jugará su última ficha para seguir con chances de clasificar a la Copa Sudamericana 2026 cuando reciba a Rosario Central.

El domingo será clave para la clasificación a la Copa Libertadores 2026, ya que jugarán River, Argentinos Juniors y Racing, que pelean por el tercer y cuarto puesto en la tabla anual. Si bien clasifican los primeros tres, un posible título de Boca o Rosario Central le abriría un cupo para el cuarto.

River, que atraviesa un momento flojísimo, visitará a Vélez a las 17, mientras que Argentinos Juniors y Racing jugarán como visitantes a las 20:15 ante Estudiantes de La Plata y Newell´s, respectivamente.

La acción culminará el lunes 17 con otros cuatro partidos.

El cronograma de la fecha 16 del Torneo Clausura

Viernes 14:

Lanús – Atlético Tucumán a las 20

Sábado 15:

Aldosivi – San Martín de San Juan a las 17

Godoy Cruz – Deportivo Riestra a las 17

San Lorenzo – Sarmiento a las 19:15

Independiente – Rosario Central a las 21:30

Domingo 16:

Instituto – Talleres a las 17

Vélez – River a las 17

Estudiantes de La Plata – Argentinos Juniors 20:15

Newell´s – Racing a las 20:15

Boca – Tigre a las 20:15

Central Córdoba (SdE) – Banfield a las 20:15

Lunes 17: