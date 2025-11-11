FÚTBOL ARGENTINO
Cronograma confirmado para la fecha 16 del Torneo Clausura: se definen clasificados a playoffs y descensos
La actividad comenzará este viernes, con el partido entre Lanús y Atlético Tucumán.
La Liga Profesional de Fútbol reveló el cronograma para la fecha 16 del Torneo Clausura, en el que se definirán los clasificados a los playoffs y los dos descensos.
La actividad comenzará el viernes, cuando Lanús se enfrente con Atlético Tucumán a partir de las 20. El “Granate” ya tiene la clasificación a los playoffs asegurada, mientras que el “Decano” debe ganar y esperar que se den una serie de resultados a su favor.
El sábado, por su parte, comenzará con posiblemente los platos fuertes del fin de semana, ya que Aldosivi recibirá a San Martín de San Juan y Godoy Cruz hará lo propio frente a Deportivo Riestra, en los encuentros que definirán cuáles serán los dos equipos que pierdan la categoría.
Más tarde, a las 19:15, San Lorenzo, con chances de entrar a la Copa Libertadores 2026, jugará frente a su gente contra Sarmiento de Junín y a las 21:30 Independiente se jugará su última ficha para seguir con chances de clasificar a la Copa Sudamericana 2026 cuando reciba a Rosario Central.
El domingo será clave para la clasificación a la Copa Libertadores 2026, ya que jugarán River, Argentinos Juniors y Racing, que pelean por el tercer y cuarto puesto en la tabla anual. Si bien clasifican los primeros tres, un posible título de Boca o Rosario Central le abriría un cupo para el cuarto.
River, que atraviesa un momento flojísimo, visitará a Vélez a las 17, mientras que Argentinos Juniors y Racing jugarán como visitantes a las 20:15 ante Estudiantes de La Plata y Newell´s, respectivamente.
La acción culminará el lunes 17 con otros cuatro partidos.
El cronograma de la fecha 16 del Torneo Clausura
Viernes 14:
Lanús – Atlético Tucumán a las 20
Sábado 15:
Aldosivi – San Martín de San Juan a las 17
Godoy Cruz – Deportivo Riestra a las 17
San Lorenzo – Sarmiento a las 19:15
Independiente – Rosario Central a las 21:30
Domingo 16:
Instituto – Talleres a las 17
Vélez – River a las 17
Estudiantes de La Plata – Argentinos Juniors 20:15
Newell´s – Racing a las 20:15
Boca – Tigre a las 20:15
Central Córdoba (SdE) – Banfield a las 20:15
Lunes 17:
Barracas Central – Huracán a las 17
Belgrano de Córdoba – Unión de Santa Fe a las 17
Defensa y Justicia – Independiente Rivadavia de Mendoza a las 17
Platense – Gimnasia y Esgrima La Plata a las 19:30