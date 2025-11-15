El reloj había tocado las nueve de la noche cuando en la zona sur del Gran Buenos Aires resonó una explosión impactante. Las casas temblaron y estallaron los vidrios de decenas de hogares y comercios de la zona de Carlos Spegazzini, partido de Ezeiza. Un hongo naranja se elevó hacia el cielo que dejó de estar oscuro: se iluminó toda la zona en una escena ciertamente apocalíptica. El fuego y su resplandor se veían incluso desde los rascacielos levantados mucho más al norte, allá por los barrios porteños de Caballito, Palermo y Belgrano. Enseguida se supo que se trataba de un incendio de magnitud inmensa en un polo industrial.

A la primera explosión le siguieron otras. Poco después de las 21 ya trabajaban decenas de bomberos sobre el depósito de una empresa de agroquímicos que empezaba a desintegrarse a la altura del kilómetro 46,5 de la autopista Ezeiza-Cañuelas, que poco después quedó cerrada al tránsito.

Por las redes sociales comenzaron a circular videos y fotos caseros del incendio y, en el 911, llegaban los primeros llamados por heridas e intoxicaciones. Por la onda expansiva, digna de un bombazo, se sacudieron y volaron puertas, ventanas e incluso techos en un radio de hasta cuatro kilómetros.

Se congregaron más de 70 dotaciones de bomberos (con 380 hombres) para trabajar en el lugar, mientras al menos cinco plantas del polo industrial quedaron afectadas y dañadas por el fuego: llegó auxilio de los cuarteles de Ezeiza, Esteban Echeverría, La Matanza, Cañuelas, San Vicente, Marcos Paz, Morón, Tres de Febrero, San Fernando y Brandsen, entre otros, incluidos los de la Policía Federal, lo que evitó que el fuego tome otros galpones de la zona. También se despliegan dos helicópteros bajo la nube tóxica que se formó tras las explosiones en cadena: uno sobrevoló el incendio y otro quedó preparado para evacuación sanitaria.

Los reportes de la madrugada indicaban que había 24 personas heridas. En un reporte oficial de las 8 de este sábado, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires informó que todas las personas asistidas por el sistema de salud bonaerense estaban fuera de peligro y ya no quedaban pacientes internados.

Hubo ocho pacientes ingresados al Hospital Eurnekian, seis evolucionaron favorablemente y fueron dados de alta, mientras que los dos restantes —“estables y sin complicaciones”, según el informe— continuaron su atención en sus respectivas coberturas de salud.

Las clínicas y sanatorios de la zona reportaron 15 personas con heridas leves por situaciones domésticas producto de la onda expansiva, con cortes y lesiones menores. También ingresó un directivo de una de las empresas con un infarto, quien según explicó Carlos Santoro, director de la clínica Monte Grande, fue atendido en hemodinamia, está en terapia intensiva pero fuera de peligro. “Esperábamos un ‘efecto Cromañón’, pero afortunadamente no pasó; trabajamos unidos lo público y lo privado con coordinación”, amplió. Además, la línea de atención a la comunidad del Centro Provincial de Toxicología recibió 45 llamados vinculados al incidente.

“Durante toda la noche y la madrugada, el sistema de salud bonaerense sostuvo un operativo articulado entre hospitales y el Sistema de Emergencias, con más de 25 móviles afectados entre Provincia y municipios. En el lugar continúa dispuesto un shock room con unidades móviles de terapia intensiva, brindando apoyo a las dotaciones de bomberos que permanecen trabajando en la zona”, agregó la cartera sanitaria en su informe. El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, aseguró que “no hay personas heridas de gravedad ni reportes de personas desaparecidas”.

“En principio lo que vemos es una nube muy llamativa por la presencia de ciertos combustibles y partículas muy grandes: lo bueno es que son menos tóxicas, aunque por supuesto pueden ser molestas”, explicó Kreplak, pero aclaró que estas circunstancias hace que no se trate de una “nube tóxica”. El funcionario aseguró que el viento que empezó a aparecer en la mañana del sábado ayudará a que las partículas se disipen.

Esta mañana, más de nueve horas después de la explosión, desde el municipio de Ezeiza afirmaron que las empresas afectadas fueron Iron Mountain (la misma que en 2014 sufrió un incendio en una planta en la Ciudad de Buenos Aires que dejó un saldo de 10 muertos), Larroca Minera, Almacén de Frío, Aditivos Alimentarios y una distribuidora Salón.

En un informe reportado a las 6.15 explicaron que, a esa hora, los bomberos estaban dedicados especialmente a proteger del fuego a la empresa Flamia, que almacena productos inflamables. Por el momento no existen hipótesis firmes sobre el origen del incendio. Y estimaron que extinguir definitivamente el incendio podría demandar 36 horas más.

“Estábamos mirando tranquilos la tele con mi mujer. Es un lugar muy tranquilo, muy calmo. Y te puedo asegurar que nos dio miedo porque tenemos mucho vidrio en la casa, las paredes son muy altas, seis metros y tuvimos miedo. Sentimos la explosión y pensamos que se nos caían todos los vidrios encima”, contó el cantante Paz Martínez, vecino de la zona.

“Y salimos rápido a la calle, ahí en el club, los vecinos de enfrente, todos miramos hacia lo lejos una nube impresionante. Después nos dijeron que la nube era tóxica, que nos teníamos que quedar adentro de casa, cerrar todo”, agregó.

El director de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, Fabián García, afirmó esta mañana que, pese a la magnitud del fuego, “la situación nunca estuvo fuera de control para el riesgo de la población”. Explicó que las primeras horas estuvieron marcadas por la incertidumbre debido a la explosión, el humo y la falta de información precisa sobre lo que se estaba quemando.

“Es un incendio complicado y va a ser muy largo. A lo que vamos a apuntar es a evitar su propagación. Al ser dentro del polo industrial es más fácil de trabajar porque hay calles que cortan el fuego y los camiones que cargan agua hacen caminos cortos. Los condiciones no son malas, aunque es un incendio con mucha carga de fuego”, explicó el director de Defensa Civil. En tanto, desde el aeropuerto internacional de Ezeiza explicaron que los vuelos no se vieron afectados.

Inicialmente surgió la hipótesis de que el incendio había sido causado por accidente aéreo. Sin embargo, fue rápidamente descartada por el intendente de Ezeiza, Gastón Granados, y de momento no existen hipótesis firmes sobre el origen del incendio.

Fuente: Infobae