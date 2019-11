Cruce por el casos Darthes entre una concejal electa y el defensor de Gustavo Rivas

La Unidad Especializada de Delitos contra la Violencia de Género en Managua, Nicaragua, acusó a Darthés por el delito de violación agravada y solicitó su detención. Aseveró que el actor cometió la violación “por la confianza y la superioridad respecto de la víctima”.

Quien celebró el pedido de detención para el actor argentino fue Selva Chesini, concejal electa por el “Frente de Todos” y una activa usuaria de la red social Facebook.

Fue justamente allí posteó: “CAPTURA PARA DARTHES, CUÁNTO ME ALEGRA CHE!!! (porque me evita escuchar a tantes hijes del machismo decir estupideces)”.

El primero en interpelar a la abogada fue un colega suyo, Raul Jurado. El defensor de otro abogado, Gustavo Rivas –condenado por "corrupción y promoción de la prostitución" en el caso de un menor de edad–, escribió: “Lamento decirte que no es una captura por autoría, sino por disposición procesal, toda persona sometida a un proceso que no reside en ese pais debe ser extraditado, ello, una vez llevado, hasta tanto no garantice su comparecencias futuras, que lo haría por ejemplo, mudándose allá, dando fianza, garantía personal de tercero, dando bienes a embargo etc etc o sea machirulos de Selva, pueden continuar”.

“Raul Eduardo Jurado vos no serás de los que creen que Telma algo habrá hecho no?”, devolvió la concejal electa por el peronismo.

“Selva Chesini no creo nada porque no es cuestión de fe. Como siempre espero la resolución del caso. Siempre para mi, hay delito, víctima y victimario, cuando una sentencia firme lo dice”, contestó Jurado.

Y, por último, la futura concejal escribió: “Raul Eduardo Jurado está bien, neutral me parece apropiado y respetable, solo me molesta que juzguen a Telma porque yo le creo más allá del desenlace del caso, el cual depende de muchas cosas obviamente”.