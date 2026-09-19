El diputado nacional por Entre Ríos, Guillermo Michel, acudió este viernes a la Escuela Segundo Sombra para participar de una actividad de educación cívica con los estudiantes. La propuesta, según explicó el legislador, consistió en entregar ejemplares de la Constitución Nacional enviados por la Cámara de Diputados de la Nación y dialogar con los alumnos sobre el funcionamiento del Congreso.

“Vinimos a la Escuela Segundo Sombra para cumplir con la educación cívica, que es entregarles la Constitución que nos da la Cámara de Diputados de la Nación para los estudiantes”, explicó Michel. El diputado destacó el valor de este tipo de encuentros porque, según sostuvo, permiten acercar a los jóvenes a una actividad institucional que muchas veces aparece distante de la ciudadanía.

“Es una actividad muy gratificante, sobre todo porque nos permite llegar a los alumnos y explicarles un poco de qué trata la actividad parlamentaria, que está tan alejada de la gente”, señaló.

Sin embargo, la visita estuvo atravesada por un episodio previo que el legislador cuestionó públicamente. Michel afirmó que la directora Departamental de Escuelas de Gualeguaychú, Marta Irazabal de Landó, intentó impedirle el ingreso al establecimiento para realizar la actividad.

“Por suerte puedo hacer esto, a pesar de que algo que me llenó de tristeza, de Marta Landó, que fue mi maestra de cuarto grado, en el Colegio Villa Malvina, que me quizo prohibir el ingreso a la escuela de manera irracional, sin ninguna autoridad para hacerlo. Pero pude hablar con las autoridades del Concejo General de Educación, y la ubicaron un poco a esa señora”, manifestó.

Más allá del conflicto, Michel remarcó que pudo finalmente encontrarse con los estudiantes y desarrollar la charla prevista. El legislador insistió en que el objetivo de la actividad fue acercar la Constitución y el funcionamiento parlamentario a los jóvenes y generar un contacto directo con quienes habitualmente se encuentran alejados de la dinámica del Congreso.