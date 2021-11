Cruce de versiones por la dilatada apertura de frontera entre Gualeguaychú y Fray Bentos

Del lado uruguayo, el Poder Ejecutivo busca avanzar en la planificación de la temporada y sigue con atención la situación. De momento, el ingreso de vehículos está abierto solo en Salto.

Ante eso, el ministro de Turismo de Uruguay Tabaré Viera manifestó esta semana al canciller argentino Santiago Cafiero su preocupación por que Argentina no ha abierto los puentes binacionales de Gualeguaychú-Fray Bentos y de Colón-Paysandú, algo que favorecería el ingreso de turistas.

Fuentes del Ministerio de Turismo de Uruguay dijeron al diario El País que “en el encuentro el canciller del gobierno de Alberto Fernández no brindó una respuesta”.

Esta versión que brindó el gobierno uruguayo contradice la postura del poder ejecutivo argentino, que ha manifestado que la apertura de los pasos fronterizos no se da por una negativa de las autoridades del país vecino. El pasado jueves, la portavoz presidencial Gabriela Cerruti, aseguró que "los pasos fronterizos no tienen que ver no sólo con decisiones de Argentina sino de los otros países, ya que en muchos casos son esos países limítrofes los que mantienen esos pasos cerrados".

En rigor, eso es cierto en el caso de Brasil, que aún mantiene cerradas las fronteras terrestres (según trascendió, la apertura se daría en diciembre), pero no ocurre lo mismo con Uruguay.

frontera.jpg

¿Y ahora? ¿Quién no quiere que se abran las fronteras? ¿Si están todos de acuerdo, por qué no se pone en práctica? Los interrogantes están a la orden del día, mientras los comerciantes y prestadores turísticos de nuestra ciudad esperan expectantes el fluyo de turistas uruguayos.

Desde la gobernación de Entre Ríos se han expresado muchas veces acerca de este tema, marcando desde fines de octubre que "es inminente" la apertura de los pasos fronterizos de Gualeguaychú y Colón, pero aún siguen esperando la habilitación.

Consultados por este medio, fuentes del gobierno entrerriano aseguraron que “el gobernador Bordet todos los días realiza ante Nación el pedido para que se habiliten los pasos fronterizos”.

La traba, según pudo averiguar ElDía, estaría en la negativa de las autoridades sanitarias del Ministerio de Salud, que aún no ven con buenos ojos la apertura a los extranjeros, teniendo en cuenta las nuevas variantes del coronavirus.

Pese a ello, desde gobernación son optimistas que en los próximos días podría destrabarse el tema definitivamente, y quedaría habilitado tanto el ingreso de uruguayos como la salida de argentinos a través del Puente San Martín.

La situación se replica en varios puntos del país

Según publicó el diario Clarín, actualmente hay más de 30 pedidos todavía sin definición en el Ministerio de Salud y más de 200 pasos fronterizos sin abrir.

Los pedidos de apertura siguen un procedimiento engorroso, ya que tienen que contar con el visto bueno de la cartera sanitaria, y en consecuencia muchas veces quedan congelados.

Varios de ellos se encuentran en Santa Cruz, donde todavía no entienden por qué sigue cerrado el aeropuerto de El Calafate, cuya apertura se pidió el 25 de octubre. Lo mismo ocurre con los pasos Integración Austral, Don Guillermo, Dorotea y Rio Jeinimeni, por los que pidieron el 5 de noviembre.

Por su parte, Jujuy viene reclamando desde hace meses, sin éxito, la apertura del Paso de Jama, mientras que Salta insiste por el paso de Sico, nexo Antofagasta, Chile. Lo mismo que Misiones, con los pasos en San Antonio, San Pedro, El Soberbio, Alba Posse y San Javier. Mientras, La Rioja hace lo propio con Pircas Negras. También hay una decena de pedidos de Chubut, San Juan y Neuquén. Todos están virtualmente congelados.

“Salud nunca quiso abrir pasos fronterizos y por eso se toma su tiempo para responder los pedidos que hacen los gobernadores”, aseguró a Clarín un funcionario con despacho en Casa Rosada.

“Ni siquiera nos contestan. No sabemos si están mal los protocolos. Si no quieren que no nos hagan perder el tiempo, porque encima nos dejan como inútiles con la gente, que cree que nosotros no presentamos los pedidos”, se quejó, por su parte, un gobernador.