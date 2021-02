Además, el dirigente de Juntos por el cambio expresó: "'Tenemos Ministerio', decía Ginés González García. También tenía amigos con privilegios. En Entre Ríos hay sospechas de casos similares. Inescrupulosos”, disparó.

El que rápidamente le salió al cruce fue el exmandatario Jorge Busti: “Le pido por favor que no generalice. Y si tiene información, haga la denuncia. No todos somos lo mismo: tengo 73 años, he sido tres veces gobernador de esta provincia y me voy a inscribir para vacunarme el día lunes como cualquier otro entrerriano”, manifestó.

El diputado provincial José Cáceres aseguró que lo "impactó" la salida de Gines, y valoró que fue "de los mejores ministros de salud que tuvimos. Se merecía irse con todos los honores. No debe haber sido fácil la decisión del Presidente, pero los contextos suelen ser determinantes. De mi parte, todo el reconocimiento”, concluyó.

Mientras que la diputada nacional Carolina Gaillard solo agradeció al saliente ministro: “Gracias por todo, querido Ginés”, fue su posteo.

Las críticas de la oposición

Por su parte, el diputado Atilio Benedetti planteó que “salió a luz el desparpajo y el amiguismo con que Ginés González García manejó el plan de vacunación. Espero que él y los funcionarios 'privilegiados' renuncien y que se inicie una investigación judicial para desentramar este escándalo”.

El senador Alfredo de Ángeli sostuvo que “Dijeron que la prioridad eran los trabajadores de la salud y los adultos mayores pero parece que la prioridad, como siempre en gobiernos kirchneristas, son los amigos del poder. Otra burla más a los argentinos, otra vez el gobierno usando recursos públicos para beneficio personal”.

“Más de 50.000 muertes por covid-19, miles de casos diarios, hospitales colapsados y personal de salud agotado, pero los amigos "no esenciales" del poder se vacunan. Escándalo nacional y vergüenza mundial. ¿Para eso querían Ministerio?”, fue la crítica del diputado Nicolás Mattiauda.

El legislador opositor Jorge Lacoste también cuestionó duramente al gobierno. “El perro los botoneó como lo hacía en la dictadura y mostró lo que es el kirchnerismo: prebendas, abuso de poder, uso del Estado en beneficio propio. La muestra más patética de lo poco que les importan los más necesitados. La épica del sálvese quien pueda (ser amigo de Gines)”, opinó.

La diputada Gabriela Lena se sumó a los cuestionamientos: “Lo que tocan lo convierten en corrupción: las declaraciones de Verbitsky revelan cómo se está manejando la campaña de vacunación, con privilegios basados en amiguismos”, dijo ayer a la tarde, pidiendo la renuncia del ahora ex ministro y de los diputados que se vacunaron de manera irregular.

Finalmente, desde el PRO Entre Ríos pidieron que “Ante los hechos de público conocimiento de las vacunaciones VIP y amigos del Gobierno Nacional, exigimos a la Ministra Sonia Velázquez que brinde a la población el desarrollo del plan de vacunación en la provincia, ya que no hay estadísticas ni números de la cantidad de vacunados en el territorio provincial. Esperemos que en Entre Ríos no nos encontremos con sorpresas de 'Vacunados VIP'”.

(Fuente: APF)