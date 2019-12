Cruces entre el oficialismo y la oposición por el despido de dos empleados municipales

Juan Fernández

En las últimas horas, dos empleados fueron notificados de sus despidos del Municipio de Urdinarrain y esto desató una polémica que generó cruces de declaraciones de referentes del actual partido político que gobierna la ciudad y el saliente.

Además incluyó un comunicado de la Intransigencia Popular; mientras que desde el Municipio explicaron que se trató de la desafectación de dos personas que habían tenido el pase a planta permanente después de las últimas elecciones. También hubo fuertes declaraciones del ex intendente Alberto Mornacco.

El vice intendente y referente del partido Frente Para Todos, Jorge Riehme se refirió al tema en Radio Cristal y explicó: “Ya habíamos adelantado nuestra preocupación, cuando en noviembre, tomamos conocimiento. Ahí nos encontramos con la sorpresa que después de las elecciones, se habían pasado a planta permanente a 10 personas. Además de contratos temporales que se hicieron en ese periodo, incluso algunos una semana antes del traspaso. Por eso, esas designaciones en planta permanente las íbamos a revisar” manifestó.

A su vez, explicó: “Considerábamos que eran negativas para el desarrollo de nuestra gestión. En estos dos casos puntuales, se designaban una jefatura de área y una sub jefatura de área, después de haber perdido una elección, sabiendo que tenían que entregar el gobierno. Eran designaciones que estaban hechas con el evidente propósito de complicarnos por un lado presupuestariamente y por el otro lado la imposibilidad de designar a la gente que nosotros considerábamos que tenía el perfil adecuado. El resto de las jefaturas que hay; se respetan todas”.

Además Riehme indicó cuál era el tiempo que estas personas llevaban en el Municipio: “En un caso, era un profesional con un contrato externo que le facturaba al Municipio y se había pasado en forma directa a planta permanente como jefe y en el otro caso era un contrato temporario desde fines del año pasado donde se lo pasó a planta permanente como subjefe de área” señaló.

“Vi el comunicado pero es una decisión tomada, tenemos los fundamentos para hacerlo. Estas decisiones son siempre complicadas y no es fácil incluso desde lo humano. No son cuestiones sencillas pero tenemos una responsabilidad mayor y tenemos que actuar en consecuencia. Igualmente no estamos dejando sin efecto las diez designaciones que legalmente lo podríamos hacer. La verdad son decisiones que más allá de que el ex intendente tenía el derecho de hacerlo porque su mandato vencía el 10 de diciembre, no correspondería que se hicieran”.

“Habíamos anticipado que estos diez casos iban a estar en revisión, incluso cuando hablamos con la gente del sindicato le habíamos comentado que nos habíamos encontrado con esta situación de estos diez casos y ellos tampoco sabían de estas designaciones. Además Riehme criticó las características de las contrataciones: “Había designaciones en uno de los casos en categoría 2 que es una de las categorías más alta del Municipio y eso no se puede bajar y siendo jefe de área no se puede moverlos del área, por eso esto fue echo para hacernos pagar el costo político de estas decisiones”.

También el funcionario desmintió que en estos días se den más despidos de los últimos nombramientos: “Esperemos que no sea necesario tomar más medidas, porque son cuestiones que uno evita tomar. Los contratos que se designaron el 1 de diciembre sí, no se van a renovar y hay otros temporarios que le vamos a dar una continuidad de tres meses más”.

Estas decisiones no son sencillas y no es nada que uno celebre, pero acá lo realmente cuestionable es las decisiones que se tomaron después de las elecciones cuando el gobierno saliente sabía que entregaba el mandato el 10 de diciembre y haber tomado las decisiones que tomaron, no son las adecuadas. Además hay gente que ya estaba en planta permanente y le dieron jefaturas. Las decisiones que no se tomaron antes, no se debieron haber tomado en estos meses de transición”.

La postura del ex intendente

Por su parte, el ex intendente Alberto Mornacco salió al cruce y en la radio local expresó fuerte declaraciones: “Estoy triste por lo que viene sucediendo en la ciudad, al enterarme que por pensar distinto expulsan a dos personas. Es el peor error de un político, porque si uno elige a alguien de Intendente piensa que está capacitado para entender y manejar el poder, porque al ser Intendente le podes hacer el bien a mucha gente pero también le podes arruinar la vida a mucha gente, por eso estoy orgulloso con todas las intendencias intransigentes porque no nos levantábamos pensando en quién pongo o a quién saco, sino nos levantábamos pensando en cómo se puede construir una sociedad y ciudad mejor. Ahora vino un cambio y parece que las cosas son distintas” lanzó.

Además sobre las declaraciones que señalaban que hubo mala intención en la designación de estas personas en planta permanente después de las elecciones, respondió: “La mala intención es de ellos de dejar a la gente sin trabajo, porque los dos empleados estaban trabajando hacía tres o cuatro años para el municipio. Hay una sola realidad: quieren sangre o necesitan puestos o porque quieren poner un staff político. Las personas que estaban en esos cargos tienen toda la idoneidad y estaban preparados para ocupar el cargo, además he averiguado y ni siquiera preguntaron por su idoneidad, simplemente le apuntaron por decreto. Por eso es lamentable lo que acaba de ocurrir”, expresó el ex intendente con respecto al tema.

Por su parte, la Intransigencia Popular, el partido que gobernó la ciudad hasta el 10 de diciembre envió un comunicado a El Día que señala:

“La Intransigencia Popular de Urdinarrain repudia los despidos de los empleados municipales. En este sentido exigimos el cuidado y la protección de los derechos de todos los trabajadores municipales.

Solicitamos la revisión de dicha decisión y que se restablezca de inmediato su trabajo a los empleados desafectados y despedidos sorpresivamente. Por una Municipalidad que incluya. No más despidos en Urdinarrain”.