El escenario político entrerriano sumó un nuevo capítulo de discusión tras los anuncios respecto a la Vía Navegable Troncal. El concejal y abogado de Concepción del Uruguay Juan Martín Garay analizó el impacto del debate y las respuestas surgidas desde el oficialismo tras los datos aportados por el diputado nacional por el peronismo Guillermo Michel.

Al evaluar las idas y vueltas, Garay, a través de un comunicado, comenzó señalando que “Michel puso un dato sobre la mesa. Y la reacción del oficialismo provincial dice bastante más que la respuesta de Vergara”.

El edil contextualizó el inicio de la controversia a partir de la presentación oficial del proyecto: “Frigerio presentó la nueva concesión de la Hidrovía como si Entre Ríos ingresara por primera vez a una historia de la que hasta ahora hubiera estado ausente. Michel hizo algo bastante menos espectacular: recordó que Entre Ríos ya tenía participación institucional en la Hidrovía desde 2020, con presencia en el Consejo Federal creado por el Decreto 949 y, posteriormente, en el organismo de control constituido en 2021. No es una interpretación política. Está en los decretos”, remarcó.

En su análisis, el edil posó la mirada sobre los voceros del gobierno: “Y entonces apareció el senador Vergara. La secuencia resulta, cuanto menos, sugestiva: el gobernador hace un anuncio con pretensión de hecho fundacional; Michel pone en evidencia que los antecedentes cuentan otra historia; y desde el oficialismo aparece rápidamente una respuesta en boca de otro dirigente”.

Respecto a las características de la réplica por parte del oficialismo, Garay apuntó: “Por el tono, la estructura y el momento, cuesta no pensar que a Vergara le tocó salir a contestar un planteo que había generado más ruido del esperado. Incluso parece de esos textos que llegan bastante encaminados y a los que finalmente solo les falta una firma”.

Asimismo, diferenció el valor de la obra pública del debate estrictamente discursivo. “Nadie discute que incorporar nuevos tramos de la Hidrovía y mejorar las condiciones para nuestros puertos puede ser importante para Entre Ríos. El problema es otro: ¿por qué cada logro del oficialismo necesita ser presentado como si antes no hubiera existido nada?”, cuestionó.

Para Garay, la intervención de la oposición desarmó una línea argumental: “Michel no hizo más que correr el velo de esa construcción discursiva. Porque una cosa es decir que hoy Entre Ríos obtiene algo nuevo y relevante. Otra muy distinta es afirmar que recién ahora la provincia entra en escena. El federalismo no empieza cuando un gobierno lo anuncia”.

“Vergara intenta llevar la discusión hacia los resultados. Pero antes hay que responder una cuestión mucho más elemental: ¿Existió o no existió participación institucional de Entre Ríos en la Hidrovía antes de esta nueva concesión? La respuesta está en las normas”, continuó detallando sobre la base legal de la discusión.

Finalmente, el dirigente analizó el trasfondo de la estrategia comunicacional oficialista y el rumbo que debería tomar la gestión: “Por eso, más que enojarse con quien recuerda los antecedentes, habría que preguntarse por qué resulta necesario enviar a alguien a desviar la conversación. La política también se comunica por sus reacciones. Y esta reacción deja una conclusión bastante clara: Michel puso sobre la mesa un dato que el relato oficial prefería presentar de otra manera. No hace falta negar el presente. Tampoco reescribir el pasado. Entre Ríos necesita una Hidrovía verdaderamente federal. Y para eso, además de estar en la concesión, tiene que estar en las decisiones”.