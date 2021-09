Cruzó en rojo, chocó a un motociclista y huyó en contramano

En la noche del pasado jueves un automovilista cruzó un semáforo en rojo, atropelló a un hombre que circulaba en moto y se dio a la fuga en contramano. El hecho sucedió en la intersección de Castellanos y 27 de Febrero, de la ciudad de Rosario, y quedó registrado en las cámaras de seguridad. Los amigos de la víctima piden colaboración para tratar de identificar al conductor que se dio a la fuga.

“No sabíamos la magnitud del choque, después recopilamos el material y se ve la brutalidad, fue catastrófico. Está vivo de milagro”, relató en De 12 a 14 (El Tres) Alexander, compañero de trabajo de Luis, que fue la víctima del siniestro.

En el video que lograron recopilar los compañeros de trabajo de Luis con colaboración de los comerciantes de la zona. se puede ver como el automovilista cruzó en rojo, impacta contra la moto y luego se retiró marcha atrás por otra calle.

La víctima del siniestro, también contó lo sucedido ante las cámaras de El Tres. "Yo venía por Castellanos, el semáforo me da el verde y por 27 de febrero quedó en rojo. Un colectivo frenó y a mí me corta la visión, entonces cuando quiero cruzar aparece un auto de atrás del colectivo y me impacta", relató Luis.

"Yo vuelo para adelante y caigo con la parte derecha. Gracias a Dios fueron todos golpes, y tenía el casco puesto, porque sentí cómo pegaba la cabeza con el pavimento", añadió el motociclista.

Tras el choque, Luis recordó que vio al conductor del automóvil que le hizo una seña y luego dio marcha atrás. "Pienso que va a estacionar y dejo de prestarle atención, pero cuando lo vuelvo a ver se estaba yendo", agregó.

Gracias a las cámaras de seguridad que aportaron comerciantes de la zona, los compañeros de trabajo de Luis lograron reconstruir el siniestro y ahora piden colaboración para encontrar el automóvil. Según informaron, se trataría de un Fiat Uno color oscuro que quedó con el paragolpes roto. “Ojalá se haga justicia y algún vecino reconozca el auto y nos informe”, señaló uno de sus amigos. (Rosario 3).