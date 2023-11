La sesión del lunes fue muy extensa y hubo rispideces dentro del recinto del Concejo Deliberante, donde tradicionalistas y proteccionistas esperaron el resultado.

Al respecto, Micaela Rodríguez, creadora del proyecto hace 8 años habló en Ahora Cero Radio y manifestó que “fue una sesión muy larga, la verdad es que me quedó un sabor amargo, sacaron este proyecto no con el objetivo que lo presentamos en ese momento. Nosotros trabajamos muy seriamente en lo que pasa, nosotros queríamos cambiarle la realidad a las familias que trabajan con los carros. Lo tomaron como algo liviano como para complicar a la gestión que viene, no respetando la ordenanza”.

La concejal electa contó que para la elaboración del proyecto convocaron a una fundación que se dedica a hacer la transición de carros a motocarros en todo el país, y por asesoramiento de ello, pedían que el proceso para la erradicación de la tracción a sangre debía ser de mínimo dos años.

“Se achicaron los plazos, pretenden que en un año se cambie, y estamos hablando de personas , de menores, me fui con este sabor de lo hicieron para ver cómo se arregla la gestión que viene. Se pusieron muchos obstáculos para llevar a cabo esta ordenanza, durante mi gestión el intendente no la hizo tratar. Es una decisión política que no estuvo y justo ahora salió”.

En este sentido, Rodríguez explicó el espíritu de la normativa: “Esto es un programa de sustitución de tracción, pero se hace una evaluación de las familias que tienen carros, se ve si tienen las vacunas, si tienen interés de desarrollar otro oficio, hay que brindarles las herramientas para que puedan llevar a cabo esto. Requiere el trabajo de veterinaria, ambiente y de otras áreas, requiere del acompañamiento del estado”.

En 2010 según manifestó la concejal electa había 90 carros de acuerdo con un registro que obliga a matricular los carros y a hacer un seguimiento de los equinos.