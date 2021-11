Cuál es el motivo por el que se postergó el arranque del Torneo Oficial

Han pasado casi dos años desde que se jugó el último partido oficial de fútbol. El 1 de diciembre de 2019, Cerro Porteño consiguió el ascenso a la división superior venciendo de visitante a Sportivo Larroque en lo que fue el último partido de aquel año.

Luego vino la pandemia, anteriormente se jugó aunque en forma inconclusa la Copa Gualeguaychú 2020 y durante los últimos dos meses, con la vuelta a la actividad deportiva, nuevamente fue la Copa Gualeguaychú la que aglutinó encuentros en un solo escenario deportivo, el Estadio Municipal.

Hace aproximadamente 20 días se anunció que el primer fin de semana de noviembre se iniciaría la actividad oficial para las dos divisiones de Primera, se programó la fecha que durante la semana sufrió algunos cambios, pero estaba todo listo para que volviera a rodar la pelota en el Torneo Departamental.

Sin embargo, este viernes, a poco más de 24 horas de que comiencen a disputarse los partidos, la Liga comunicó que la fecha se postergaba por un motivo determinante: las canchas de la ciudad no cuentan con la correspondiente habilitación de parte de la Policía para poder albergar los partidos.

Desde la Liga se informó a ElDia que “hubo un retraso con las habilitaciones municipales que se requieren antes de que la Policía realice sus inspecciones y habilite las canchas. Hubo algunas falencias de parte de los clubes, pero esta semana, la Policía solamente inspeccionó una cancha en la que no se habían programado partidos. Entonces nos encontramos con que las canchas de la ciudad no cuentan con habilitación, incluyendo el Estadio Municipal porque no fue inspeccionado y solamente las dos canchas de Urdinarrain, las dos de Larroque y la de Cerro Porteño en Pueblo Belgrano cuentan con habilitación”.

Asimismo, el presidente liguista Emiliano Zapata expresó que “hay responsabilidad de parte de todos: algunos clubes que se han demorado en cumplir con algunas exigencias que ya se conocían, como arreglar roturas en alambrados o diagramar los pulmones de separación de parcialidades. También hubo una inspección policial a una sola cancha y donde no se iba a jugar, algo que particularmente no entiendo. Así que para evitar mayores problemas, decidimos postergar el arranque, muy a nuestro pesar, pero entendiendo que no estaban las condiciones para que se pudiera jugar normalmente”.