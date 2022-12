Teniendo en cuenta la tendencia de aumento de casos de Covid-19 a nivel mundial, nacional y provincial, el Ministerio de Salud de Entre Ríos recomendó sostener las medidas de prevención y cuidados ya conocidas tales como: uso de barbijos en lugares cerrados y con poco margen de distanciamiento; lavado de manos y ventilación cruzada.

En esta línea, desde la cartera sanitaria también aconsejan tener al día la vacunación, lo que implica contar con el esquema inicial (dos o tres dosis según la vacuna aplicada) y los refuerzos según el grupo de edad: dos en la franja etaria de 18 a 50 años y tres para quienes tienen más de 50 años o se encuentran dentro de los grupos de riesgo. En ambos casos, el intervalo indicado es de cuatro meses.

Aclararon al respecto que “en Entre Ríos, se observa una progresión en el aumento de casos pero los mismos no comprometen aún los sistemas de salud en cuanto a consultas y ocupación de camas de terapia, gracias a las numerosas campañas de vacunación que se han desarrollado”.

Por otro lado, remarcaron que durante las últimas semanas “ha habido un incremento en la demanda de las vacunas, no sólo por el último refuerzo, sino que la población concurrió a colocarse las dosis que le faltaban”.

Del 4 al 10 de diciembre el Área de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud registró un total de 36 casos, distribuidos en 8 departamentos de la provincia. En tanto que la ocupación de Unidades de Terapia Intensiva (UTI), al 12 de diciembre, es del 53,7%.



El protocolo actual para las personas que presentan síntomas de coronavirus



Ante la suba de casos positivos de coronavirus, las autoridades sanitarias recordaron cuál es el protocolo que deben seguir las personas que tengan síntomas.



Según destacaron desde el Ministerio de Salud de la Nación, la indicación de testearse corresponde sólo para aquellas mayores de 50 años, con condiciones de riesgo o personal que trabaja con personas vulnerables.

Si no se pertenece a ninguno de estos grupos y los síntomas son leves no hace falta testearse pero sí tomar precauciones que son las mismas para todas las enfermedades respiratorias: no acudir a actividades laborales, durante cinco días al menos, o hasta 24 horas después de que desaparezcan síntomas.

También se recomienda extremar cuidados durante 10 días (uso adecuado y permanente de barbijo, ventilación adecuada de ambientes, lavado de manos e higiene respiratoria, etc.).



En la actualidad, si una persona es contacto estrecho no necesita aislarse ni testearse, sólo debe estar atenta a si presenta síntomas y en caso de que lo haga, seguir las indicaciones según edad y condición.



Por su parte, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, remarcó la necesidad de reforzar la vacunación: “De la semana anterior a esta los casos de COVID-19 se duplicaron. El 85% son en AMBA pero el aumento se viene viendo en 22 de las 24 jurisdicciones. La vacunación nos permite tener mucho menor impacto en hospitalizaciones y fallecidos. Reforzar la protección por vacunas es la clave: si pasaron más de cuatro meses desde tu última dosis, date un refuerzo, en particular si sos mayor de 50 o tenés alguna condición de riesgo. Los refuerzos siguen siendo la mejor manera de prevenir hospitalizaciones y muertes”, señaló.



Además, el Ministerio de Salud renovó las recomendaciones sobre el uso de barbijos en lugares cerrados y transporte público, asegurar la ventilación de los ambientes y no acudir a actividades laborales, educativas, sociales o lugares públicos en caso de presentar síntomas.