A casi dos meses y medio de que Tini Stoessel y Rodrigo de Paul comunicaran su separación en Twitter, los rumores de reconciliación tomaron fuerza en las redes sociales.

La misma semana, la cantante y el futbolista subieron fotos a Instagram luciendo el mismo reloj y la aparente coincidencia dio paso a las especulaciones amorosas.

Sin embargo, Yanina Latorre reveló cuál es el verdadero estado sentimental de Tini, quien el último tiempo también fue vinculada con el actor brasileño André Lamoglia, popularmente conocido por su trabajo en la serie Elite.

“Tini está sola”, aseguró la panelista de LAM, sin revelar fuentes, pero siendo de público conocimiento su amistad con la mama de la cantante, Mariana Muzlera.

¿POR QUÉ TINI STOESSEL Y RODRIGO DE PAUL TIENEN EL MISMO RELOJ?

Ángel de Brito: -¿Tini ya tiene algo?

Yanina Latorre: -No.

Ángel: -¿Está solita?

Yanina: -Sí.

Ángel: -Porque muchos decían “está con De Paul o con el actor de Elite (André Lamoglia)”.

Yanina: -No, ese reloj que están mostrando de los dos, es un reloj que se ve que él en algún momento compró dos, cuando estaban en Madrid, y le regaló un reloj a la novia. Ella lo usa porque es un reloj de oro hermoso. Eso no quiere decir que se amigaron porque tienen el mismo reloj puesto. No tiene ningún sentido.

Nazarena Vélez: -Yo te sigo usando todo.

Yanina: -No te devuelvo nada.

Nazarena: -Yo menos.