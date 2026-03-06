Quién es Rafa Olarra, el diseñador con vínculos entrerrianos que enamoró a Pedro Pascal, es la pregunta que comenzó a multiplicarse en redes sociales y portales internacionales luego de que se viralizaran imágenes del creativo argentino compartiendo distintas salidas con el actor chileno en Nueva York. Las fotos, donde se los ve sonrientes, abrazados y en actitud cómplice, despertaron versiones sobre un posible romance que hasta el momento ninguno de los dos confirmó ni desmintió.

Las postales fueron difundidas por el portal TMZ y muestran a ambos caminando por el Lower East Side, almorzando en un restaurante de la zona y asistiendo al cine para ver la nueva adaptación de Cumbres Borrascosas. La naturalidad con la que se mostraron frente a las cámaras llamó la atención de los seguidores de Pascal, conocido por mantener un perfil reservado respecto de su vida privada.

El revuelo fue inmediato y el nombre de Olarra comenzó a escalar en tendencias. Sin embargo, junto con la viralización también llegó la confusión: algunos medios lo señalaron erróneamente como el exfutbolista chileno homónimo, lo que obligó a una rápida aclaración pública para despejar dudas.

De Gualeguaychú al circuito creativo internacional

Rafael Olarra tiene 42 años, nació en Buenos Aires y creció en Gualeguaychú, Entre Ríos, ciudad con la que mantiene un fuerte vínculo afectivo. Su formación estuvo ligada desde temprano al mundo de las artes visuales: estudió pintura, fotografía, escultura y dirección de arte en la Universidad del Cine (FUC), donde comenzó a delinear el perfil creativo que lo acompañaría en su carrera internacional.

Fuente: El Once