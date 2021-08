"Espero no equivocarme pero tengo la sensación de que vamos a seguir mejorando paulatinamente, vamos a poder estar mas cómodos", pronosticó el director del Caps Baggio, y planteó que "en algún momento este virus va a ser como el de la gripe y no va a generar todo esto que generó, pero mientras tanto tenemos que seguir cuidándonos, lo mejor que puede pasar es que el virus no circule".

Acerca del avance del plan de vacunación, Zapata afirmó que "la gente acepta la combinación de vacunas, estamos alrededor de un 80% de aceptación. No tengan dudas que todas las vacunas son buenas y con esto vamos a evitar las internaciones", aseveró.

Además, contó que en el Centro de Salud "estamos vacunando con Moderna a los que recibieron una dosis de Sputnik hasta el 5 de abril, y mandando mensajes a los inoculados en todo abril para saber si aceptan la combinación de dosis".

vacunacion gualeguaychu baggio

Por otra parte, consultado por cómo piensa que será el verano con eventos en la ciudad, manifestó que "no imagino el carnaval explotando, sino con algunas limitaciones", y opinó que "un sector vacunado y otro no vacunado es una barbaridad, me parece un disparate".

"Si me parece que se implemente el pedido de carnet de vacunación en el Carnaval y también en otros lados, porque el que decide no vacunarse no es un problema sólo de él sino que es de toda la sociedad", concluyó.