La familia de Lionel Messi tiene desde hace años una fuerte vinculación con el sector agropecuario y una de sus inversiones está en Entre Ríos. Se trata de la estancia La María, un establecimiento ubicado en el distrito Pehuajó Norte, en el departamento Gualeguaychú, a unos 20 kilómetros de nuestra ciudad.

El predio, cercano al paraje Palavecino, tiene una superficie de aproximadamente 1.800 hectáreas. En 2023, Canal 9 Litoral visitó el ingreso al establecimiento: una estancia llamada “La María” que había sido adquirida por la familia del futbolista y que, en su momento, la administración había quedado en manos de Jorge Messi.

Tras su fallecimiento, la propiedad pasará a manos del mejor jugador del mundo, su mamá y sus hermanos.

La participación de Jorge Messi en la adquisición del campo había sido informada por distintos medios. Se trató de una operación que se concretó entre 2011 y 2013.

La histórica visita de Lionel Messi a Gualeguaychú

La propiedad adquirió mayor notoriedad en 2013, cuando Lionel Messi eligió Entre Ríos para descansar durante el receso de la temporada europea. El futbolista, que por entonces tenía 25 años, pasó unos días en la zona de Gualeguaychú. Su presencia generó una verdadera revolución entre los vecinos.

El 18 de junio de ese año, Messi fue a un supermercado de la ciudad acompañado por amigos. Ingresó con una capucha y la cabeza gacha y un vigilador llegó a pedirle que se descubriera porque no lo había reconocido. Cuando los presentes advirtieron quién era, comenzaron a corear su nombre.

El jugador realizó sus compras, se tomó fotografías y firmó autógrafos. De acuerdo con la crónica de la época, gastó $842en vinos, champagne, bebidas energizantes, magdalenas y grisines. Después de aquella visita, Messi permaneció algunos días en Entre Ríos antes de continuar con sus compromisos internacionales.