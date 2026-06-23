Este fin de semana se viralizaron a través de las redes sociales fotos de estelas de avión en el cielo de Gualeguaychú. El extraño fenómeno, generó curiosidad y debates sobre la posibilidad de que esas marcas blancas pudieran estar contaminando a la población.

Esta es una de las teorías conspirativas más viejas de internet, y se denomina: chemtrails, y sostiene que los aviones largan unas supuestas sustancias químicas con diversos efectos perjudiciales para la salud o para modificar el clima.

De acuerdo a información científica, no hay ningún tipo de evidencia de la existencia de los chemtrails y la comunidad científica descarta esta teoría conspirativa.

Las supuestas estelas químicas o chemtrails son en realidad estelas de condensación que forman los aviones en su trayecto, cuando se dan ciertas condiciones de temperatura y humedad determinadas.

¿Quién controla los cielos de Gualeguaychú?

Luego del revuelo ocasionado por las imágenes, Ahora ElDía se comunicó con el Aeroclub, que explicó que “a los 13 mil metros de altura, las temperaturas son muy bajas. Los largan gases por sus turbinas, ese aire es muy caliente, y con las temperaturas frías, se condensa con la humedad y se producen cristales de hielo, que es lo que nosotros vemos. Esa es la explicación científica. Hay una condensación del aire que sale de las turbinas, en un espacio donde la humedad y la temperatura son heladas. Lo que ocurre que algunas veces eso se produce por la humedad y la temperatura que hay, por eso, algunas veces vemos que hay estelas de vapor y otras veces no”.

La vigilancia aérea en el Aeroclub Gualeguaychú está a cargo de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), que es una empresa del Estado perteneciente al Gobierno Nacional, que funciona bajo la órbita del Ministerio de Economía, encargada de brindar los servicios de navegación aérea en la República Argentina y sus aguas jurisdiccionales.

En la torre de control, trabajan tres controladores de EANA, que es la responsable de la vigilancia y la asistencia a las aeronaves. En otras dependencias del Aeroclub funciona el Servicio Meteorológico Nacional y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), pero quien se debe encargar del control de los aviones que aterrizan, quien ejerce la separación de los aviones y brinda información a las aeronaves sobre cómo tienen que aterrizar, porqué aerovía ir es el controlador de tránsito aéreo de EANA.

Qué dice la teoría conspirativa de los chemtrails



Los defensores de esta teoría aseguran que las estelas que dejan a su paso los aviones son en realidad sustancias químicas que se dispersan con la intención de hacer enfermar a la población, para un supuesto “control mental, modificar el clima o afectar las cosechas”.

La palabra chemtrail es una contracción de los términos chemical trails o estelas químicas y se utiliza como oposición a contrails o condensation trails (estelas de condensación), que son las que con frecuencia dejan los aviones al expulsar vapor de agua como parte de su funcionamiento.

Para sustentar esta teoría se utilizan cientos de imágenes de las estelas dejadas por los aviones como supuesta prueba de las sustancias químicas, pero que no son válidas.

Qué son las estelas de los aviones y por qué aparecen en el cielo



Las supuestas estelas químicas o chemtrails son en realidad estelas de condensación que forman los aviones en su trayecto. Las estelas no se forman siempre, sino que para su formación son necesarias ciertas condiciones de temperatura y humedad determinadas que permitan que se produzca la condensación del vapor de agua emitido por los motores.

¿Cómo se producen estas estelas?

La quema de combustible en los motores de los aviones produce grandes cantidades de vapor de agua que al entrar en un ambiente frío (los aviones vuelan a alturas donde el aire se encuentra a -35°C o menos grados) forma gotas y cristales de hielo, es decir, se condensa formando una estela. Dependiendo de la trayectoria del avión y de las condiciones meteorológicas, se forma la estela o no.

Cuando los gases que emite el avión se mezclan con el aire circundante, se enfrían rápidamente y, si la humedad en la atmósfera es suficiente para que la mezcla alcance la saturación, se producirá la condensación del vapor de agua, explica la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) de España. El nivel de humedad de la mezcla, es decir, el que se llegue a la saturación o no, dependerá de la temperatura y humedad del aire, así como de la cantidad de vapor de agua y la temperatura de las emisiones del avión.

Por otro lado, el viento también incide en la persistencia de las estelas: si hay viento, el aire dispersa las gotas y la estela desaparece rápidamente, mientras que si el viento es más débil y el ambiente es húmedo, las gotas permanecen por más tiempo.

Rodolfo Sánchez y Astrid Bengtsson, investigadores del Centro Atómico Bariloche y del Instituto Balseiro, explicaban ya en 2018 en la revista de divulgación científica del Centro Regional Universitario Bariloche la teoría de los chemtrails no cuenta con estudios que la sustentan o utiliza “conceptos científicos e históricos básicos descontextualizados o formulados de manera errónea o incompleta, e hipótesis no comprobadas”.

De acuerdo a los especialistas del estudio, es imposible fumigar con bario, aluminio o estroncio “debido a la insolubilidad de los diversos compuestos que forman”. Y, en el caso de poder hacerlo, “sería logísticamente imposible la fumigación que permita alcanzar concentraciones tóxicas”.

Con información de Ahora ElDía, El Argentino y Chequeado