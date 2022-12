Luciano Peralta

“Siempre me hago la misma pregunta: ¿por qué lo hago? Esa pregunta es el impulso para salir a la calle. Soy un gurí, como decimos acá en Entre Ríos, un grande con espíritu de niño. Siento que vine a este mundo a expresarme, creo que todo llevamos dentro una energía de niño que nos da poder y sensibilidad. Por eso, cuando miró a mi alrededor me doy cuenta de la indiferencia, todos callamos por comodidad. En Entre Ríos hace ya muchos años que somos fumigados y el veneno está en todas partes, en el aire, en el agua, en la tierra, hasta en nuestros propios cuerpos. Todo esto me genera una mezcla de enojo y tristeza, y no puedo aguantar. Por eso emprendí este camino, para conocer y aprender de las personas que plantaron su semilla y luchan por la verdad”.

La voz en off, la del Gurí, es la que presenta el documental “¿Cuál es tu semilla?”, un trabajo independiente que nació de una necesidad tan íntima como colectiva, tan propia como tan de todos. ¿Qué hago, qué hacemos, ante semejante desastre?

“El documental nació hace cuatro años, desde una pregunta muy existencial, que es el por qué hago lo que hago. Estaba saliendo a la calle a pintar en ese momento y en Gualeguaychú una de las problemáticas más importantes que, de alguna manera, nos toca a todos es la de los agroquímicos y la contaminación que generan. Cuestiones que afectan mucho a nuestra región”, cuenta el Gurí, para esta nota, desde México.

“Entonces, además de pintar, se me ocurrió recolectar todos esos testimonios, esas personas que enfrentan esa lucha. Como artista de la calle, quise aportar a la causa que fue importante en ese momento, que es muy importante ahora y que es crucial en la defensa de la vida, de nuestros territorios, de nuestra tierra y nuestro futuro”, agrega.

-¿Qué hiciste con esa idea?

-Me empecé a mover, a juntarme con las personas que me tenía que juntar y así salió. Es hermoso que cuatro años después lo estemos presentando. Es importante que se difunda, que esas voces se escuchen, que son, también, las voces de un montón de gente. En este sentido, creo que es importante el mensaje de que somos muchos los que defendemos la tierra y la vida, que son nuestras causas comunes.

-La palabra más fuerte del documental es la de Fabián Tomassi, que murió por los agroquímicos, ¿cómo fue esa experiencia?

-La entrevista a Fabián fue en el 2018, cuando él ya estaba muy enfermo. Siempre fue un referente de esta lucha y en ese momento nos recibió a todo el equipo en su casa. Fue una experiencia nueva, primero organizar todo y después la charla que se fue dando. Fue muy, muy emocionante. Él se desahogó muchísimo, estaba en una etapa muy crítica de la enfermedad. Nos contó que hace un año no salía de la casa, que iba de la cama a la silla y de la silla a la cama. Fue muy fuerte. Aprendimos mucho de esa experiencia. Y creo que este documental es también es un homenaje a él, a su lucha, a su legado.

Fabián Tomassi, peón rural en una empresa de agroaplicación, murió por polineuropatía tóxica severa

-Ante una batalla tan desigual, ¿qué creés que aporta el documental?

-Creo que le pone voz a una causa muy importante que nos afecta a todos, como sociedad, como territorio. Es una batalla muy difícil, la desigualdad es muy grande y los intereses económicos nos están llevando a destruir lo que somos: la tierra, el aire, el agua, la vida. En ese sentido, este trabajo es un granito de arena contra todo ese sistema. Aunque quieran ocultarlo, las consecuencias son cada vez peores, cada vez más cáncer, cada vez más veneno, cada vez más devastación. Creo que este documental es la voz de artistas, de activistas, de productores que defienden el territorio en el que vivimos y la vida. Uno de los objetivos es que la gente se anime a poner el cuerpo y la voz para generar un cambio ante esta alarmante situación. Y no por nada se llama ¿Cuál es tu semilla?, se trata de elegir cuál es la semilla que cada uno de nosotros quiere par el futuro.

-Vos que viajás por el mundo, ¿qué te genera que Gualeguaychú de las luchas ambientales que da?

-He visto muchas realidades, muchas similares a Gualeguaychú. Con las papeleras, Gualeguaychú me enseñó que hay que resistir, que hay que unirse como pueblo. A veces, cuando veo que después de tamaña lucha las papeleras siguen funcionando pierdo un poco las esperanzas. Lo mismo con la prohibición del glifosato, que es una buena experiencia, pero Argentina sigue siendo uno de los territorios más fumigados del mundo, con una tasa de cáncer altísima y por parte de los gobiernos no hay respuestas en este sentido. Las empresas dominan y hacen lo que quieren. Me ha tocado estar en países en los que este tema se regula y se controla, pero después me da tristeza llegar a mi territorio y ver que cruza una avioneta tira veneno sin ningún tipo de parámetro, donde no se regula nada. Es una realidad muy chocante. Pero se puede, hay lugares que pudieron. Se puede producir de otra manera. Gualeguaychú es ejemplo, es ejemplo de resistencia, de un pueblo que sigue en pie ante toda esta desigualdad.

Estela Lemes, la maestra rural que convive con glifosato en su cuerpo por las fumigaciones a metros de su escuela

-¿Qué querés que deje el documental?

-Lo más importante de esto es hacer pensar a quien lo vea, porque esto depende de todos; que cada uno pueda pensar cuál es su semilla, que quiere dejar para los que vienen. Sería muy bueno que el mensaje contagie a muchas personas del pueblo en donde nací. Que todo el esfuerzo que hicimos entre un montón de gente tenga sus frutos, que el día de mañana las nuevas generaciones sigan en pie y que Gualeguaychú y Entre Ríos sean tierras sanas y libres de venenos.