José Colombatto es el titular de FARER, una de las entidades más representativas del sector agropecuario provincial. El dirigente expresó que la designación de Juan José Bahillo como flamante secretario de Agricultura en el gabinete de Sergio Massa “es una buena noticia para el sector agropecuario”.

En diálogo con AHORA Radio Cero, Colombatto expresó que “me tomó un poco de sorpresa la noticia, porque con Bahillo veníamos charlando sobre una reunión que íbamos a tener en los próximos días. El lunes hablé con él, es lógico que no me lo iba a contar a mí, pero me sorprendió un poco. Igualmente veo con buenos ojos su llegada a la Secretaría de Agricultura, porque es un hombre moderado, de buen diálogo y que conoce muy bien la problemática del sector. Le mandé temprano un mensaje, principalmente para saber qué novedades había con relación a la reunión sobre la que estábamos trabajando y obviamente, aproveché para desearle éxitos en su gestión. Bahillo sabe que estamos para acompañar su gestión".

Sobre la situación que se podría plantear en la provincia con la salida de Bahillo como ministro de Producción, el dirigente rural expresó que “me queda el sabor amargo de no haber podido concretar algunas cosas sobre las que habíamos avanzado con Bahillo, pero mantenemos las expectativas de poder seguir trabajando por la misma senda con quien ocupe el lugar en el Ministerio de la Producción a nivel nacional. Esperamos que sea alguien que pueda mantener la misma línea de diálogo y trabajo conjunto que tuvo Bahillo".

También Colombatto se mostró optimista con relación a la llegada de Sergio Massa como “Superministro”, indicando que “todos tenemos expectativas con la llegada de Massa, todos los sectores del país estamos esperando lo que ocurre el miércoles, veremos qué dice Massa. A nivel interno, sé que Massa tuvo algunos contactos con Nicolás Pino (Presidente de la Sociedad Rural Argentina), pero todos mantenemos la misma expectativa sobre los primeros anuncios".

Acerca de la realidad de los productores, especialmente con el “dólar agro” del cual se habló en la corta gestión de Silvina Batakis al frente del Ministerio de Economía, Colombatto especificó que “el productor no se está quedando arriba de la soja y esperando que el gobierno devalúe. El productor va utilizando esos ingresos para poder proyectar a futuro, no es cierto que los productores estemos especulando con los dólares. Pedimos sentido común, que el productor sepa a cuánto tiene que vender y que sepa cuánto tiene que cobrar. Actualmente hay reglas del juego complicadas, un productor vende soja a un precio que le impone el gobierno, que no le sirve para poder recuperar la inversión realizada. Por eso queremos que haya reglas claras para todos, estas últimas medidas solamente favorecen a quienes son grandísimos productores".