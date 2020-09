Cuál fue la reacción de la gente ante las nuevas tarifas de estacionamiento medido

Después de cinco meses volvió el estacionamiento medido en Gualeguaychú. El retorno fue con novedades, siendo la más relevante el aumento de los valores que la mayoría de la gente considera elevados.

Un comerciante señaló que “además del alquiler, servicios e impuestos, tengo que pagar un estacionamiento que a 100 pesos por mañana se me van unos 2000 al mes, ya que el auto tengo que tenerlo cerca del negocio”.

De igual manera opinó una empleada que también trabaja en el radio céntrico. “Es demasiada plata para los que somos asalariados. Antes, cuando, llovía o hacía frío, lo dejaba toda la mañana. Ahora no puedo porque es un pequeño presupuesto que se suma. Prefiero estacionarlo a cinco o seis cuadras y caminar”. Otro de los empleados consultados por ElDia, comentó que “si bien tengo auto, entre el combustible y el peaje terminé volviendo a la bicicleta”.

Por su parte, algunas de las personas encargadas de cobrar el estacionamiento señalaron que “el lunes fue un día normal, con una cantidad de vehículos que de todas maneras no se acerca a lo que fue la pandemia”. Otro de los cobradores contó que “muchos de los conductores se sorprendieron cuando les cobramos cien pesos la mañana. Indudablemente no estaban al tanto de las nuevas tarifas. La mayoría lo tomó bien, mientras que algunos no tanto”.

El panorama del martes en el centro, marcaba que había mucho espacio para estacionar. “Clientes o gente que uno conoce de tantos años de trabajar en el estacionamiento medido, me comentó que iba a dejar de estacionar en los lugares que se cobra, para hacerlo en cuadras donde es libre”, detalló una de las personas que cobra estacionamiento en el radio céntrico.