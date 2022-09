A las 11:30 en el Concejo Deliberante, los tres bloques, Frente de Todos, Juntos por el Cambio y el Vecinalismo, se pusieron de acuerdo y brindaron una conferencia de prensa repudiando lo ocurrido anoche en la casa de Cristina Kirchner, cuando un hombre le gatilló a centímetros de su cara.

Allí hablaron, representando a sus espacios, Juan Boari, Pablo Echandi y Luis Castillo; coincidiendo en la gravedad institucional que implicó el ataque sufrido por Cristina Kirchner y manifestando su repudio y pedido de rápido esclarecimiento judicial acerca de lo sucedido.

“Estamos viviendo un momento tristemente histórico para la Argentina. A partir de los acontecimientos de anoche, donde para mi entender fue el acto de mayor violencia que se ha vivido desde el comienzo de la democracia. Ha convulsionado a la sociedad, y de haberse logrado el cometido hoy estaríamos en un estallido social”, expresó Boari.

Además, agregó que “queremos rechazar todo acto de violencia hacia cualquier referente político, hacia cualquier persona de la sociedad. Consideramos que la violencia solo genera más violencia, y que el acontecimiento no fue solamente contra la vicepresidenta sino que es un golpe gravísimo hacia la democracia”.

“Queremos llevar tranquilidad a la sociedad de Gualeguaychú, este es el ejemplo de que estamos todos en un madurez política. Tenemos diferencias, pero las resolveremos dentro de este recinto”, concluyó el edil oficialista.

Por su parte, Echandi consideró “que alguien quiera quitarle la vida a cualquier dirigente político es gravísimo. Alimentando esta grieta en vez de apaciguar, y no es momento económico ni social para seguir poniendo leña al fuego. Hay que calmar las aguas, y hay que tener cordura”, y pidió “que la justicia actué rápidamente para esclarecer lo que pasó”.

Finalmente, Castillo postuló que “nos tiene que hacer reflexionar es sobre qué nos pasa, que no nos damos cuenta que la violencia está instalada y, lo peor, que la estamo naturalizando. Es importante que no haya que lamentar una muerte, pero este tipo de hechos nos dan la posibilidad de empezar a pensar que puede pasar si no hacemos nada”, y concluyó que “esto no es un hecho aislado, todos los días muere gente común por la violencia, y nuestra responsabilidad como políticos es mucho más grande todavía.

Fotos: Joaquín García

Tras ello, al mediodía todos los ediles se dirigieron a 25 de Mayo y Rocamora para participar de la marcha. En realidad, todos menos una, ya que hubo una sóla concejal que prefirió no adherirse a la movilización.

Se trata de Alejandra Leissa, de Juntos por el Cambio, quien optó por estar en la foto simbólica en el concejo deliberante, pero que prefirió no estar en la marcha junto al resto de sus pares de los distintos bloques.

Asimismo, en sus redes sociales compartió una polémica imagen con la siguiente consigna: “Repudio todo acto de violencia, pero cuesta creerle al Kichnerismo”.

Asimismo, Susana Villamonte del Frente Creer (PJ) también se ausentó, pero en esta caso por motivos de salud.