¿Se viene el camino hacia la Gobernación? Piaggio dijo que aún no hay definiciones y aseguró que no descarta la posibilidad de volver a su profesión de médico.

El intendente manifestó que “ahora tenemos la tarea más intensa y más linda que es la de gobernar Gualeguaychú. Por el momento del año que vamos atravesando, nos estamos relacionando con muchas ciudades y pueblos y surge esta idea. A mi me encantaría contribuir, pero también podría volver a mi actividad de médico. Estoy tranquilo que pudimos hacer mucho y dejar mucho en estos años y eso es un orgullo para todo Gualeguaychú. Se habla de esta posibilidad porque se ha hecho un trabajo muy interesante, porque en la ciudad hay un proceso y una simbiosis muy grande con las Pymes, docentes, clubes, ONG, todos fortaleciendo Gualeguaychú”.

“Gualeguaychú tiene banderas que son vanguardia y eso lo ven otras ciudades. Hemos sabido seguir a pesar de las crisis. Nos movimos siempre para que haya circuitos virtuosos, generando empleos en un escenario donde cerraban las Pymes”, sostuvo Piaggio y agregó: “el trabajo que hicieron muchos para atrás, no puso en el lugar donde estamos”.

“Yo no quiero ser el candidato de nadie”, dijo Piaggio en la posibilidad de no recibir el apoyo del Gobernador Gustavo Bordet. “Los hechos muestran que el poder político siempre se posiciona en Concordia o Paraná. No creo que sea el escenario que se venga ahora, pero repito: no busco ser el candidato de nadie, ni ser candidato, pero sí aportar desde mi lugar”, expresó respecto del escenario político de los próximos meses.

“Cada cuatro años me planteo la posibilidad de volver a la medicina porque es mi verdadera vocación”, resumió.

Además, se refirió a los nombres que resuenan para sucederlo en la intendencia: “Me preocupa quién va a continuar y pienso todos los días en esto; lo conversamos siempre con el equipo para que haya una concientización de todo este proceso. Discutimos el rumbo de la siguiente etapa, por ejemplo de energías renovables”.

“Se habla mucho de lo que va a venir. Somos un gran equipo en ebullición con ética de trabajo y con cuadros políticos con mucha juventud. Quiero consolidar ese equipo y naturalmente puedan verse los nombres. Martín Roberto Piaggio y Juan Boari son dos personas con muchas convicciones y muchas cualidades que han tenido discusiones que no creo que interfieran para una interna. Podría haber más de un candidato pero no estoy en esas cuentas”, resumió y agregó: “Están esos dos nombres, pero puede haber otros más. Confío en mi equipo”.