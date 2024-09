El impacto de la prohibición de cobro de tasas municipales en los servicios públicos, significará 220 millones de pesos menos en la recaudación.

Es por esto, que está prevista una reunión entre funcionarios municipales para analizar de qué forma podría afectar a los objetivos y obligaciones la perdida de esta cifra millonaria.

En tanto, una fuente del gobierno municipal aventuró que es muy posible que el Nación de marcha atrás con esta medida, debido al gran impacto que tendrá en todo el país.

Dura reacción de los intendentes al anuncio de Caputo

“Ya nos sacaron las obras, nos cortaron los fondos, casi no tenemos ‘los palitos’ [el cobro a los prestadores de cable e internet que utilizan los postes] y amenazan con los registros del automotor”, enumeraron desde un municipio del norte del conurbano, para graficar la seguidilla de malas noticias que recibieron desde el gobierno libertario.

“El gobierno de Milei tiene decidido ahogar a los municipios. ¡No lo van a lograr! La decisión de Caputo no perjudica a los intendentes sino a los vecinos de cada distrito”, reaccionó Mayra Mendoza (Quilmes) en la red social X

Un intendente estimó un “apagón” de $5000 millones en su presupuesto si el anuncio de Caputo prospera. Otros dos proyectaron un impacto de entre el 3 y el 7% de sus ingresos. Claro está, si la resolución supera el filtro judicial: los gobernadores e intendentes podrán plantear la inconstitucionalidad de una medida que, dicen, vulnera el orden federal y la autonomía municipal.

Un jefe comunal peronista agregó a esta lista el imperio de la ley 10.740, que es la que habilita a los municipios de la provincia de Buenos Aires a percibir la tasa de alumbrado público en las boletas de luz. Lo mismo sucede en otros distritos, donde advierten que una resolución de una secretaría no puede avanzar contra una ley.

“La Constitución del 94 consagra las autonomías municipales y no hay resolución de ningún ministro que pueda modificar una norma constitucional. No hay caso... la inflación sigue dando 4... y no es por los municipios... es porque la devaluación, la dolarización de la nafta y el aumento de tarifas golpearon duro a la mayoría de nuestra población. No son los municipios... es el ajuste contra trabajadores y jubilados”, afirmó Julio Zamora, intendente de Tigre.

Desde un poderoso municipio de la tercera sección advirtieron que Caputo utilizó como ejemplo, en su tuit, una factura del interior bonaerense, porque es fuera del conurbano donde más tasas se cobran con los servicios. También en algunos distritos del segundo y tercer cordón con abundancia de barrios cerrados y countries.

Pero el intendente daba por hecho que al anuncio del ministro no se aplicará a la “tasa de alumbrado público”, que todos los municipios incorporan en las boletas. “Si Caputo está hablando de eliminar la tasa de alumbrado público, vamos a un conflicto”, prometió.

Explicó que esa tasa en particular, en la mayoría de los municipios del conurbano, representa el mismo valor que Edesur (en su caso) o Edenor les cobran a las intendencias por el alumbrado público. “En mi caso son $700 millones mensuales. Ya no solo es un problema económico, sino también de seguridad”, completó, en diálogo con LA NACION.