Cuál será la sanción para Messi tras sus dichos hacia Conmebol

Según trascendió, evalúan sancionar con dos años de suspensión al crack argentino, algo que lo sacaría de la Selección para todas las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 y la Copa América del año próximo.

El astro argentino, caliente tras la semifinal con Brasil y la injusta expulsión ante Chile, sentenció el sábado: "Nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción, de las faltas de respeto que sufrimos durante esta Copa América. Estábamos para más y no nos dejaron estar en la final. La corrupción, los árbitros y todo eso no permitieron que la gente disfrute del fútbol. Con una amarilla se hubiese terminado para los dos. Me pueden haber pasado factura por lo que dije la vez pasada y por ahí fue mandado. La verdad hay que decirla".

Claudio Tapia, presidente de AFA, tras el juego en el Arena Corinthians evitó hacer declaraciones y se excusó con una frase que ahora hace todavía más ruido: "No quiero hablar porque si hablás te dan dos años".