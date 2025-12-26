El Registro Civil de la provincia de Entre Ríos informó las estadísticas oficiales del año 2025. El nomber de varón más elegido fue Bautista y, el de mujer, Olivia. Además, se registraron más de 12.000 nacimientos en la provincia.

A pocos días de finalizar el año, se han difundido los datos estadísticos del Registro Civil (con corte al 26 de diciembre), revelando las preferencias de las familias a la hora de nombrar a los nuevos integrantes, así como el balance demográfico de 2025.

El podio de los nombres

Al igual que en años anteriores, la tendencia se mantiene firme. En la categoría femenina, Olivia fue indiscutiblemente la favorita, alcanzando las 111 inscripciones, seguida por Emilia (76) y Martina (62).

Puede interesarte

En cuanto a los varones, Bautista lideró la lista con 69 inscripciones, seguido muy de cerca por Felipe (61) y Valentino (49).

El listado “Mixto” (ranking general por cantidad) confirma el dominio absoluto de Olivia, siendo el único nombre que superó la barrera de los 100 registros en toda la provincia durante el año.

Top 5 Nombres Femeninos:

1-Olivia

2-Emilia

3-Martina

4-Isabella

5-Renata

Top 5 Nombres Masculinos:

1-Bautista

2-Felipe

3-Valentino

4-Benicio

5-Salvador

Balance demográfico 2025

Hasta el 26 de diciembre, se contabilizaron un total de 12.407 nacimientos. Si se compara esta cifra con las defunciones registradas en el mismo período (11.331).

Por otro lado, la formalización de parejas tuvo su actividad: se celebraron 3.471 matrimonios y se registraron 2.155 uniones convivenciales.