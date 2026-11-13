Este jueves se realizó una nueva jornada del Curso Intensivo de Emergencias Hospitalarias, una propuesta de formación y actualización destinada a profesionales de la salud, que busca fortalecer las herramientas para la atención de situaciones de urgencia.

La actividad que se llevó a cabo en el Auditorio del Hospital Centenario abordó las fracturas frecuentes en la Guardia, y fue brindada por el Dr. Joaquín García Bozón.

Las fracturas más frecuentes en la Guardia traumatológica suelen ser las de muñeca (radio distal), tobillo, dedos de la mano, clavícula y cadera. La incidencia varía según la edad del paciente y el mecanismo del traumatismo, como caídas, accidentes de tránsito o lesiones deportivas.

El Curso Intensivo de Emergencias Hospitalarias es organizado por el Comité de Docencia e Investigación del Hospital Centenario y comenzó en abril. Desde entonces, desarrolla encuentros mensuales destinados a la actualización de conocimientos sobre diferentes patologías y situaciones de emergencia que requieren una respuesta rápida y adecuada por parte de los equipos de salud.

En noviembre, inició con la ponencia del Dr. García Bozón sobre dolor lumbar y cervical, continuó con la ponencia mencionada de hoy, y seguirá el próximo viernes 20 con la temática “lesiones deportivas frecuentes” expuesta por los doctores Juan Ignacio Viega y Santiago Focaraccio; y finalmente el viernes 27 los doctores Iván Gómez y María Laura Delez disertarán sobre “Unidad de dolor torácico en Guardia” y “Manejo de FA en la Guardia”.

La participación es gratuita y no requiere inscripción previa. Las jornadas se desarrollan bajo modalidad híbrida, aunque los certificados de asistencia se entregan exclusivamente a quienes participan de manera presencial.