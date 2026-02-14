Según la información oficial, el ingreso al agua está permitido únicamente en los espacios habilitados y dentro de los horarios establecidos, donde además se cuenta con cobertura de personal de seguridad acuática.

Las playas habilitadas con servicio de guardavidas son Playa del Puente, ubicada en la zona del puente Méndez Casariego; Playa Norte, en la costanera norte de la ciudad; Solar del Este, un espacio costero cercano al casco urbano; Parque del Sol, sobre la ribera del río Gualeguaychú; y el balneario Ñandubaysal, sobre el río Uruguay, donde el servicio se presta en los sectores autorizados para el baño.

Desde el municipio indicaron que no está permitido bañarse en zonas que no cuenten con habilitación ni servicio de guardavidas, aunque sean de fácil acceso o concurridas. Entre estos espacios se incluyen costas naturales sin señalización, bajadas informales al río y sectores ubicados fuera de las playas oficialmente habilitadas.

Asimismo, se recomienda respetar la cartelería y las indicaciones del personal de guardavidas, evitar ingresar al agua fuera de los horarios permitidos y extremar los cuidados con niños y adultos mayores. También se aconseja mantener una correcta hidratación y utilizar protección solar durante las jornadas de altas temperaturas.