Si estás buscando CEDEARs que pagan dividendos, es porque querés sumar a tu cartera una fuente de ingresos periódicos en dólares (o, mejor dicho, atados al desempeño de empresas que cotizan afuera). En 2026, la idea de combinar cobertura cambiaria con cobros de dividendos sigue siendo atractiva, pero conviene encarar el tema con un enfoque realista: no existe una lista “eterna” que sirva todo el año, porque los pagos dependen de cada empresa y de su calendario.

Primero lo primero: cómo se cobran dividendos a través de un CEDEAR

Un CEDEAR es un certificado que representa una acción que cotiza en el exterior y se negocia en el mercado argentino. Si la empresa original reparte dividendos, el inversor que tiene CEDEARs puede recibir ese pago, ajustado por el ratio de conversión del certificado y por las retenciones/impuestos que correspondan.

Es importante entender dos cosas simples:

● El dividendo no es “garantizado”. Una compañía puede reducirlo, suspenderlo o aumentarlo según resultados y decisiones internas.

● El cobro tiene fechas (corte, pago, etc.). Si comprás después de la fecha de corte, no cobrás ese dividendo puntual.

Qué tipos de empresas suelen pagar dividendos con más frecuencia

Sin prometer “recomendaciones mágicas”, hay patrones que se repiten. En general, las empresas más asociadas a dividendos son las que ya están consolidadas, con negocios maduros y flujo de caja relativamente estable. Algunos rubros típicos:

Consumo masivo

Marcas grandes, con demanda constante, suelen priorizar repartir parte de sus ganancias. No significa que no puedan tener años flojos, pero suelen sostener políticas de dividendos más previsibles.

Salud y farmacéuticas

Muchas compañías del sector salud tienen perfiles defensivos, porque su demanda no depende tanto del ciclo económico. Eso, en algunos casos, facilita pagos regulares.

Energía

Petróleo, gas y utilities pueden ser pagadoras de dividendos, aunque suelen estar más expuestas a precios internacionales, regulaciones y ciclos del sector. Es un rubro que puede ofrecer buenos pagos, pero con volatilidad.

Telecomunicaciones

Empresas de telecomunicaciones suelen tener ingresos recurrentes y, en ciertos casos, reparten dividendos. Igual, es un sector donde la competencia y el endeudamiento pueden influir.

Qué mirar para elegirlos en 2026 sin caer en trampas comunes

No mirar solo el “rendimiento por dividendo”

Un error habitual es ir directo a la acción que “más paga”. A veces, un rendimiento muy alto aparece porque el precio del papel cayó fuerte, no porque el dividendo sea saludable. Si el precio cae por problemas del negocio, podés terminar cobrando un dividendo mientras tu capital se deteriora.

Revisar frecuencia y calendario

Algunas empresas pagan trimestralmente, otras semestralmente y otras una vez por año. Si tu objetivo es generar un flujo relativamente constante, tiene sentido combinar empresas con distintas fechas para que no se concentre todo en un solo mes.

Liquidez del CEDEAR

No todos los CEDEARs se operan con el mismo volumen. Para principiantes, suele ser mejor elegir instrumentos con buena liquidez: la compra/venta es más fluida y el precio es más “parejo”.

Diversificación mínima

En lugar de apostar todo a un solo nombre, suele ser más prudente repartir entre dos o tres CEDEARs de sectores distintos. Esto baja el impacto de un recorte de dividendos o una mala noticia puntual.

Cómo armar una lista “actualizada” sin depender de rumores

En plataformas como Cocos, también podés explorar CEDEARs y acceder a información para seguir anuncios y fechas sin salir del celular.

En 2026, lo más útil es apoyarte en calendarios y fuentes que publiquen fechas y anuncios de dividendos. En vez de buscar “el top definitivo”, buscá:

● Empresas que históricamente sostienen pagos.

● Calendarios de próximas fechas de corte y pago.

● Noticias corporativas (balances y comunicados).

Con esa base, podés tomar decisiones más sólidas: comprar sabiendo por qué elegiste esa empresa, qué esperás del dividendo y qué escenario te haría cambiar de idea, sin necesidad de adivinar cada movimiento del mercado.