La temporada estival 2026 presenta un nuevo escenario de costos para los turistas argentinos. Tras la estabilización de la economía doméstica, Brasil ya no representa la "oportunidad financiera perfecta" de 2025, aunque sostiene ventajas claras en productos de alta demanda en la arena.

Según un relevamiento de LA NACION, el análisis de los tickets diarios muestra que el presupuesto rinde más en paradores brasileños para ciertos rubros, mientras que la costa argentina se vuelve más competitiva en otros.

El consumo sobre la arena ofrece brechas significativas entre los principales destinos de la región:

Choclo : En Brasil cuesta en promedio $4.000. El valor es inferior a los $5.000 de Mar del Plata y los $6.500 de Punta del Este.

: En Brasil cuesta en promedio $4.000. El valor es inferior a los $5.000 de Mar del Plata y los $6.500 de Punta del Este. Café : Una infusión chica en Brasil cotiza a $2.230. El mismo producto asciende a $4.000 en la costa bonaerense y trepa a $8.000 en Uruguay.

: Una infusión chica en Brasil cotiza a $2.230. El mismo producto asciende a $4.000 en la costa bonaerense y trepa a $8.000 en Uruguay. Cerveza : El porrón en suelo brasileño sale $3.250, frente a los $5.000 de Argentina y los $6.000 de balnearios uruguayos.

: El porrón en suelo brasileño sale $3.250, frente a los $5.000 de Argentina y los $6.000 de balnearios uruguayos. Gastronomía: Una hamburguesa completa en Brasil vale $14.525, mientras que en Mar del Plata promedia los $17.000. Las rabas cuestan $26.855 en Brasil contra los $32.000 locales.

No todo es ahorro en el exterior. Existen productos tradicionales donde los balnearios nacionales ganan la pulseada:

Churros : La media docena en Mar del Plata cuesta $7.000, mientras que en Brasil alcanza los $10.000.

: La media docena en Mar del Plata cuesta $7.000, mientras que en Brasil alcanza los $10.000. Agua para el mate: El servicio en Brasil tiene un precio elevado de $3.930, casi cuatro veces más que los $1.000 cobrados en la costa argentina.

El servicio en Brasil tiene un precio elevado de $3.930, casi cuatro veces más que los $1.000 cobrados en la costa argentina. Combustible: El litro de nafta súper en Brasil se consigue a $1.590, apenas por debajo de los $1.655 de Mar del Plata.

Cabe señalar que los precios en Mar del Plata y Pinamar no muestran saltos bruscos. En gastronomía, el aumento respecto al verano pasado ronda el 25%. El mayor ajuste se percibe en los servicios de sombra (carpas y sombrillas), con incrementos de entre el 30% y 35%, aunque la demanda se mantiene alta y con listas de espera.

Fuente: Noticias Argentinas