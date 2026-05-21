El Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) relanzó sus créditos hipotecarios para las familias. “Estamos en un profundo cambio de paradigma en lo que venía haciendo el Instituto. Es buscar herramientas que nos permitan dar mayor cantidad de soluciones habitacionales, optimizando al máximo los recursos con los que contamos”, expresó Mauricio Colello, secretario de Gobernación.

Los créditos hipotecarios serán en tres desembolsos por hasta 46.000 UVIS, es decir, aproximadamente $65 millones a valores de hoy, con un tope de 70 metros cuadrados para la construcción de la vivienda. Ya no serán con sorteo y será determinante que los postulantes reúnan las condiciones exigidas por el organismo provincial.

Se informó oficialmente que el valor de cada cuota en pesos se calcula al momento de su emisión según la cotización vigente de la UVI publicada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). La cuota no puede superar el 20% de los ingresos mensuales. El monto se define según los ingresos, el presupuesto de obra y los límites de cada línea. Respecto de plazos, es hasta 25 años para construcción y hasta 10 años para ampliación, terminación o mejoras. El pago comienza luego de finalizada la obra, con un plazo de gracia aproximado de 60 días.

Cabe aclarar que la Unidad de Vivienda (UVI) es una unidad de cuenta desarrollada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), indexada al costo de la construcción. De esta forma, se mantiene una relación estable entre el valor de la propiedad y el monto del préstamo.

1.Línea de crédito para construcción de vivienda:

-Para quienes ya cuentan con un lote y proyectan construir su vivienda única y permanente.

-Destinada a construcción de vivienda nueva.

-Requiere titularidad del terreno mediante escritura.

-Ingresos comprobables entre 2 y 10 SMVM.

-Puede solicitarse de forma individual o como grupo familiar.

-Sujeta a evaluación económica, financiera y técnica.

-Monoambiente 26.400 UVI

-1 dormitorio 36.400 UVI

-2 dormitorios 46.000 UVI

2.Línea de crédito para terminación, ampliación o mejoras:

-Para quienes ya cuentan con una vivienda y necesitan completarla, ampliarla o mejorar sus condiciones de habitabilidad.

-Permite terminar obras inconclusas, ampliar ambientes necesarios o realizar mejoras habitacionales.

-Requiere titularidad del inmueble a intervenir.

-Ingresos comprobables entre 2 y 10 SMVM.

-Puede solicitarse de forma individual o como grupo familiar.

-Sujeta a evaluación económica, financiera y técnica.

-Tope único 20.000 UVI. Aplica para terminación de obra, ampliación de ambientes y mejoras habitacionales sobre vivienda existente.

Requisitos para créditos Raíces de IAPV

Pueden postularse personas residentes en Entre Ríos que necesiten acceder a una solución habitacional y cumplan con las condiciones establecidas por la operatoria.

-Ser mayor de 18 años.

-Contar con DNI argentino o nacionalizado.

-Residir en la provincia de Entre Ríos.

-Tener ingresos formales y comprobables entre 2 y 10 SMVM.

-Contar con una antigüedad laboral mínima de 1 año.

-Estar inscripto en el Registro de Demanda del IAPV con datos actualizados.

-No registrar condición de deudor alimentario.

-No haber sido beneficiario de programas habitacionales, salvo excepciones justificadas.

-Acreditar titularidad del terreno o inmueble, según la línea correspondiente. Las escrituras pueden estar en trámite.

-Sujeto a evaluación económica, financiera, documental y técnica.

-La solicitud puede realizarse de manera individual o como grupo familiar.

Más detalles de requisitos: https://entrerios.gov.ar/raices/#requisitos