Los Espacios de Escucha del Plan de Prevención y Asistencia en Adicciones (PPAA) son dispositivos territoriales creados para brindar contención, orientación y acompañamiento a personas que atraviesan situaciones vinculadas a consumos problemáticos, así como también a familiares y referentes afectivos que necesiten asesoramiento.

Los mismos funcionan en diferentes barrios de la ciudad con el objetivo de acercar herramientas de orientación y acompañamiento a quienes lo necesiten, garantizando accesibilidad y cercanía.

Días, horarios y lugares de atención

Lunes:

- 9 h: CAI La Casona (Monseñor Angelleli 2247)

- 15 h: CAI Los Espinillos (Soldado Mosto y J. B. Justo)

- 17 h: SUM Suburbio Sur (Camilo Villagra y Julio Irazusta)

Martes:

- 17:30 h: SUM Pitter (21 de Septiembre y Boulevard 2 de Abril)

Miércoles:

- 9 h: CAI La Casona (Monseñor Angelelli 2247)

- 14:30 h: SUM San Francisco (La Rioja 87)

- 14:30 h: SUM Guevara (Calle Pública y Lisandro de la Torre)

Jueves:

- 14:30 h: SUM Toto Irigoyen (Costa Uruguay Sur)

- 18:00 h: SUM Rosa Belén (Martín Fierro y J. J. Franco)

- Viernes

- 9 h: CAI La Casona (Monseñor Angelelli 2247)

- 17:30 h: Iglesia Tiempo de Dios (Clavarino 477)

Además de la atención directa en estos puntos, el PPAA contempla un abanico de acciones preventivas en ámbitos educativos, deportivos y barriales.