El calendario escolar 2026 definió cuándo será el receso invernal en las 24 jurisdicciones. Las vacaciones se desarrollarán de manera escalonada y Entre Ríos es una de las primeras en iniciar el descanso.

Con fechas confirmadas, las vacaciones de invierno empiezan en una semana en la provincia de Entre Ríos y otras cinco jurisdicciones.

El cronograma fue elaborado por el Consejo Federal de Educación y fija las fechas del receso en todo el país. Como ocurre cada año, se realiza de manera escalonada durante julio y se extenderá a lo largo de tres semanas, según el calendario oficial.

Las fechas quedaron distribuidas en tres grandes grupos de provincias, con inicio entre el 6 y el 20 de julio.

Las primeras provincias en comenzar las vacaciones de invierno 2026 en Argentina serán Entre Ríos, Mendoza, Córdoba, San Juan, San Luis y Santa Fe. En esos distritos, las vacaciones se desarrollarán del 6 al 17 de julio.

El segundo grupo iniciará las vacaciones una semana después, entre el 13 y el 24 de julio. Las provincias que abarca son: Catamarca; Chubut; Corrientes; Formosa; Jujuy; La Pampa; La Rioja; Misiones; Neuquén; Río Negro; Salta; Santa Cruz; Tierra del Fuego y Tucumán.

Por último, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires integrarán el grupo que junto a Chaco y Santiago del Estero, comenzarán el receso invernal del 20 al 31 de julio.

Las fechas varían porque cada provincia tiene la facultad de definir su propio calendario escolar, siempre respetando los días mínimos de clase establecidos a nivel nacional.