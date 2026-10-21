Boca consiguió una remontada inolvidable ante Vasco da Gama en la semifinal de la Copa Sudamericana y más que nunca sueña con el título. El Xeneize se impuso por 3-1 en el Maracaná y logró revertir el 0-1 en La Bombonera para meterse en la instancia decisiva. El sueño de la final ya tiene fecha confirmada.

Boca logró quedarse con una serie tremenda y ahora deberá esperar un día más para conocer a quién tendrá en frente en la definición del sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia.

Atlético Mineiro y Montevideo City Torque disputarán la otra semifinal de la Copa Sudamericana. La ida, en Brasil, fue goleada por 3-0 para los dirigidos por Eduardo Domínguez, que llegan con ventaja y todos los números para picar boleto a la final, aunque los uruguayos buscarán la épica en su tierra.